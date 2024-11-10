Общество

Церкви в двух селах Волгоградской области взяли под охрану

Общество 10.11.2024 18:14
0
10.11.2024 18:14


В Руднянском районе Волгоградской области установлены предметы охраны двух культовых сооружений, расположенных в населенных пунктах Лопуховка и Березовка, передает V102.RU.

По информации облкультнаследия, речь идет о церкви Сергия Радонежского и церкви Архистратига Михаила, которые являются объектами культурного наследия регионального значения. Оба объекта являются заброшенными.

Церковь Сергия Радонежского находится в селе Березовка. Каменный однопрестольный храм на холме с видом на реку Медведица построили в 1832 году на средства прихожан. Закрыли его в 1936 году в период гонений на церковь. В настоящее время этот объект разрушается. К сожалению, пока восстановить его не получается. Местный приход собирает средства на реставрацию разрушенного сельского храма. В аналогичном состоянии находится и каменная церковь Архистратига Михаила 1873 года постройки в селе Лопуховка.

Оба храма, которые находятся друг от друга примерно в 5 км, являются памятниками культового зодчества. Постановлением Волгоградской облдумы их внесли в список охраняемых государством памятников истории и культуры еще в 1997 году.

Приказами комитета госохраны объектов культурного наследия Волгоградской области описаны элементы предмета охраны, включающие в себя местоположение и градостроительные характеристики, композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов зданий и колоколен, оформление интерьеров и т.д.

Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
10.11.2024 19:43
Общество 10.11.2024 19:43
Комментарии

0
Далее
Общество
10.11.2024 19:19
Общество 10.11.2024 19:19
Комментарии

0
Далее
Общество
10.11.2024 15:26
Общество 10.11.2024 15:26
Комментарии

0
Далее
Общество
10.11.2024 14:49
Общество 10.11.2024 14:49
Комментарии

0
Далее
Общество
10.11.2024 13:12
Общество 10.11.2024 13:12
Комментарии

0
Далее
Общество
10.11.2024 12:14
Общество 10.11.2024 12:14
Комментарии

0
Далее
Общество
10.11.2024 11:56
Общество 10.11.2024 11:56
Комментарии

0
Далее
Общество
10.11.2024 09:52
Общество 10.11.2024 09:52
Комментарии

0
Далее
Общество
10.11.2024 07:33
Общество 10.11.2024 07:33
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2024 21:21
Общество 09.11.2024 21:21
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2024 20:20
Общество 09.11.2024 20:20
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2024 19:38
Общество 09.11.2024 19:38
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2024 18:11
Общество 09.11.2024 18:11
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2024 17:27
Общество 09.11.2024 17:27
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2024 14:36
Общество 09.11.2024 14:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:32
«Подарили ураган эмоций»: «Динамо-Синара» разгромило «Кубань» в День полицииСмотреть фотографии
21:41
Таксист получил неожиданный удар на перекрестке в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:13
Волгоградцы сняли на видео загоревшийся в Жилгородке автомобильСмотреть фотографииCмотреть видео
19:43
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО год назад снайпером-разведчикомСмотреть фотографии
19:19
«Буллинг стал более жестоким»: психотерапевт рассказала, что делать затравленным коллективом детямСмотреть фотографии
18:14
Церкви в двух селах Волгоградской области взяли под охрануСмотреть фотографии
17:09
Экипажу пришлось дважды откачивать пассажира рейса Москва-ВолгоградСмотреть фотографии
16:15
На юге Волгограда потушили пожар в 9-этажкеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:26
«От радости смеюсь в голос»: волжанин рассказал, как научился круглый год нырять в ледяную водуСмотреть фотографии
14:49
В Волгограде скончалась 41-летняя спортсменка Евгения ПавловаСмотреть фотографии
14:06
В Урюпинске избрали нового-старого главуСмотреть фотографии
13:12
В Михайловке бесследно исчез 27-летний пареньСмотреть фотографии
12:52
Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении собаки на волгоградцаСмотреть фотографии
12:14
Администрация Волгограда заплатит полмиллиона за хроническое нежелание убирать свалкиСмотреть фотографии
11:56
Полицейские Волгоградской области отмечают профессиональный праздникСмотреть фотографии
11:02
Тюрьма и конфискация: Путин подписал законы, ужесточающие наказание за нелегальную миграциюСмотреть фотографии
09:52
«В отмене нет никакого смысла»: председатель областной комиссии ЕГЭ - о критике экзамена и настрое экспертовСмотреть фотографии
09:31
Водитель иномарки погиб в ДТП в Калаче-на-ДонуСмотреть фотографии
09:14
«Динамо-Синара» 10 ноября сыграет дома с «Кубанью»Смотреть фотографии
08:58
Тела двух мужчин нашли в сгоревшем доме в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:31
Узбека осудили в Волгоградской области за поддельный патент на работуСмотреть фотографии
08:01
Цены на авиабилеты в Волгограде пошли на взлётСмотреть фотографии
07:33
В Волжском умер Почетный гражданин города Вячеслав ШумячерСмотреть фотографии
07:07
Именная футболка Пахмутовой появилась в «Роторе»Смотреть фотографии
21:40
Боксерша из Фролово завоевала бронзу на чемпионате РоссииСмотреть фотографии
21:21
Синоптики предупредили о ночных заморозках в Волгоградской области до -8Смотреть фотографии
20:46
Мужчина умер во время охоты в КотовоСмотреть фотографии
20:20
В Волжском накажут «натоптавшего» на дороге водителя грузовикаСмотреть фотографии
19:38
В Камышине с 2025 года хотят ввести турналог в 0,25%Смотреть фотографии
19:03
Волгоградские ватерполистки дважды уступили действующим чемпионам РоссииСмотреть фотографии
 