Церкви в двух селах Волгоградской области взяли под охрану

В Руднянском районе Волгоградской области установлены предметы охраны двух культовых сооружений, расположенных в населенных пунктах Лопуховка и Березовка, передает V102.RU.

По информации облкультнаследия, речь идет о церкви Сергия Радонежского и церкви Архистратига Михаила, которые являются объектами культурного наследия регионального значения. Оба объекта являются заброшенными.

Церковь Сергия Радонежского находится в селе Березовка. Каменный однопрестольный храм на холме с видом на реку Медведица построили в 1832 году на средства прихожан. Закрыли его в 1936 году в период гонений на церковь. В настоящее время этот объект разрушается. К сожалению, пока восстановить его не получается. Местный приход собирает средства на реставрацию разрушенного сельского храма. В аналогичном состоянии находится и каменная церковь Архистратига Михаила 1873 года постройки в селе Лопуховка.

Оба храма, которые находятся друг от друга примерно в 5 км, являются памятниками культового зодчества. Постановлением Волгоградской облдумы их внесли в список охраняемых государством памятников истории и культуры еще в 1997 году.

Приказами комитета госохраны объектов культурного наследия Волгоградской области описаны элементы предмета охраны, включающие в себя местоположение и градостроительные характеристики, композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов зданий и колоколен, оформление интерьеров и т.д.

Фото из архива V102.RU