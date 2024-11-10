В холодную погоду многие волгоградцы поежатся от одной лишь мысли о погружении в ледяную Волгу или Ахтубу. Несколько лет назад волжанин Андрей Глухов мог бы разделить эти взгляды. Но мечта о моржевании не давала ему покоя. Попробовав однажды, он уже не смог остановиться – больше года Андрей каждый день купается в водоемах. О его увлечении и эмоциях, заставляющих приезжать к берегу в любую погоду, - в материале ИА «Высота 102».

О моржевании волжанин Андрей Глухов рассказывает так заразительно, что в голове невольно закрадывается мысль – а не попробовать ли самой? Представьте такую картину. Выходя из воды, укутываясь в полотенце и шагая до машины, мужчина смеется в голос. От невероятной лёгкости и радости, заполняющей каждую клеточку тела.





- Я родился на Дальнем Востоке и всегда впечатлялся людьми, которые погружаются в воду зимой. Это же что-то невероятное. Зимы там были такими суровыми, что на то же Крещение мужчины прорезали метровый лед пилами, - вспоминает Андрей. – Таких смельчаков было немного, но, глядя на них, я думал – было бы здорово попробовать самому. Люблю я ставить галочки в списке своих желаний.

Семь лет назад Андрей впервые поставил себе ту самую «галочку». Первое погружение, долгожданное, а от того еще более волнительное, оказалось и одним из самых запоминающихся. Всю ночь мужчина прокручивал в голове кадры прошедшего дня и прислушивался к реакциям своего тела.





- У меня горело все тело, даже уши, ладони, - вспоминает любитель зимнего плавания. – А внутри была такая искренняя радость. Я смог! Я победил свои переживания и сомнения. Сейчас я, как и другие моржи, скажу безо всяких сомнений – все страхи живут в нашей голове. На самом деле ничего страшного в погружении нет. Сначала тебе холодно, а уже через минуту ты ощущаешь, как жар расходится по всему телу.

Долгое время Андрей Глухов занимался моржеванием без четкого плана. А в прошлом году, окончательно устав от частых простуд, он поставил себе новую цель – купаться каждый день. В любую погоду!





- Я с детства был каким-то болезненным. Стоило в окружении появиться какой-то бацилле, и я сразу же уходил на больничный, - улыбается Андрей. – Неделю лежал со слабостью, пил таблеточки. В общем, классическая история. В октябре прошлого года я решил во что бы то ни стало купаться каждый день. Дождь ли, сильный ветер, снег. И, знаете, за это время у меня действительно не было ни одного пропуска. Чаще всего я купался под мостом к острову Зеленый. Бывал там настолько часто, что друзья из сообщества моржей в шутку прозвали этот мост Андреевским. Если же по работе мне приходилось ехать в Волгоград, я брал с собой сменную одежду и окунался в Волгу. Параллельно с основной деятельностью я занимаюсь бассейнами. И прямо сейчас сливаю бассейн у знакомых. Вижу на воде корку льда, и у меня как будто бы чешется вся кожа – настолько хочу искупаться. У меня с собой нет даже полотенца, но я наверняка погружусь в воду. Наверное, это действительно стало моей зависимостью.

Эффект от ежедневных погружений в бодрящую (а кому-то леденящую душу и тело) воду молодой волжанин заметил достаточно скоро. Пока все близкие и друзья Андрея болели по классической схеме, он сам ограничился лишь первыми симптомами ОРВИ.

- Просыпаясь с утра и ощущая першение в горле, какую-то заложенность носа, я тут же бегу на речку. Окунаюсь в воду, и все симптомы уходят махом. Но это лишь мой опыт, я и никому его не навязываю, - подчеркивает волжанин. – Я досконально изучал эту тему и понимаю, что перед первыми погружениями новичкам стоит проконсультироваться с врачом.





Ежедневная «встряска» нужна мужчине не только для физического здоровья. По словам Андрея, моржевание вызывает у него такой искренний детский восторг, что только ради этих эмоций он готов каждое утро бороться с самим собой и с нежеланием вылезать из тёплой постели.

- Я сам по себе человек жизнерадостный. Но эмоции после купания сложно описать словами. Вырубаю себе лунку, окунаюсь, укрываюсь полотенцем, дохожу до машины, и в этот момент меня накрывает такая радость, что я начинаю смеяться в голос, - говорит мужчина. - Далеко не все люди, в том числе и близкие мне, разделяют это увлечение. Мама вот переживает, например. Но в то же время многие ребята смотрят мои ролики в социальных сетях и вливаются в компанию. Кстати, со своей будущей женой я познакомился именно в клубе моржей. Она полностью разделяет этот движ и, как и я, испытывает удовольствие от купания в холодной воде.

Автор Виктория Чумакова

Фото из личного архива Андрея Глухова