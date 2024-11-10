Общество

«От радости смеюсь в голос»: волжанин рассказал, как научился круглый год нырять в ледяную воду

Общество 10.11.2024 15:26
0
10.11.2024 15:26


В холодную погоду многие волгоградцы поежатся от одной лишь мысли о погружении в ледяную Волгу или Ахтубу. Несколько лет назад волжанин Андрей Глухов мог бы разделить эти взгляды. Но мечта о моржевании не давала ему покоя. Попробовав однажды, он уже не смог остановиться – больше года Андрей каждый день купается в водоемах. О его увлечении и эмоциях, заставляющих приезжать к берегу в любую погоду, - в материале ИА «Высота 102». 

О моржевании волжанин Андрей Глухов рассказывает так заразительно, что в голове невольно закрадывается мысль – а не попробовать ли самой? Представьте такую картину. Выходя из воды, укутываясь в полотенце и шагая до машины, мужчина смеется в голос. От невероятной лёгкости и радости, заполняющей каждую клеточку тела. 


- Я родился на Дальнем Востоке и всегда впечатлялся людьми, которые погружаются в воду зимой. Это же что-то невероятное. Зимы там были такими суровыми, что на то же Крещение мужчины прорезали метровый лед пилами, - вспоминает Андрей. – Таких смельчаков было немного, но, глядя на них, я думал – было бы здорово попробовать самому. Люблю я ставить галочки в списке своих желаний. 

Семь лет назад Андрей впервые поставил себе ту самую «галочку». Первое погружение, долгожданное, а от того еще более волнительное, оказалось и одним из самых запоминающихся. Всю ночь мужчина прокручивал в голове кадры прошедшего дня и прислушивался к реакциям своего тела. 


- У меня горело все тело, даже уши, ладони, - вспоминает любитель зимнего плавания. – А внутри была такая искренняя радость. Я смог! Я победил свои переживания и сомнения. Сейчас я, как и другие моржи, скажу безо всяких сомнений – все страхи живут в нашей голове. На самом деле ничего страшного в погружении нет. Сначала тебе холодно, а уже через минуту ты ощущаешь, как жар расходится по всему телу. 

Долгое время Андрей Глухов занимался моржеванием без четкого плана. А в прошлом году, окончательно устав от частых простуд, он поставил себе новую цель – купаться каждый день. В любую погоду! 


- Я с детства был каким-то болезненным. Стоило в окружении появиться какой-то бацилле, и я сразу же уходил на больничный, - улыбается Андрей. – Неделю лежал со слабостью, пил таблеточки. В общем, классическая история. В октябре прошлого года я решил во что бы то ни стало купаться каждый день. Дождь ли, сильный ветер, снег.  И, знаете, за это время у меня действительно не было ни одного пропуска. Чаще всего я купался под мостом к острову Зеленый. Бывал там настолько часто, что друзья из сообщества моржей в шутку прозвали этот мост Андреевским. Если же по работе мне приходилось ехать в Волгоград, я брал с собой сменную одежду и окунался в Волгу. Параллельно с основной деятельностью я занимаюсь бассейнами. И прямо сейчас сливаю бассейн у знакомых. Вижу на воде корку льда, и у меня как будто бы чешется вся кожа – настолько хочу искупаться. У меня с собой нет даже полотенца, но я наверняка погружусь в воду. Наверное, это действительно стало моей зависимостью. 

Эффект от ежедневных погружений в бодрящую (а кому-то леденящую душу и тело) воду молодой волжанин заметил достаточно скоро. Пока все близкие и друзья Андрея болели по классической схеме, он сам ограничился лишь первыми симптомами ОРВИ. 

- Просыпаясь с утра и ощущая першение в горле, какую-то заложенность носа, я тут же бегу на речку. Окунаюсь в воду, и все симптомы уходят махом. Но это лишь мой опыт, я и никому его не навязываю, - подчеркивает волжанин. – Я  досконально изучал эту тему и понимаю, что перед первыми погружениями новичкам стоит проконсультироваться с врачом. 


Ежедневная «встряска» нужна мужчине не только для физического здоровья. По словам Андрея, моржевание вызывает у него такой искренний детский восторг, что только ради этих эмоций он готов каждое утро бороться с самим собой и с нежеланием вылезать из тёплой постели. 

- Я сам по себе человек жизнерадостный. Но эмоции после купания сложно описать словами. Вырубаю себе лунку, окунаюсь, укрываюсь полотенцем, дохожу до машины, и в этот момент меня накрывает такая радость, что я начинаю смеяться в голос, - говорит мужчина. - Далеко не все люди, в том числе и близкие мне, разделяют это увлечение. Мама вот переживает, например. Но в то же время многие ребята смотрят мои ролики в социальных сетях и вливаются в  компанию. Кстати, со своей будущей женой я познакомился именно в клубе моржей. Она полностью разделяет этот движ и, как и я, испытывает удовольствие от купания в холодной воде.

Автор Виктория Чумакова

Фото из личного архива Андрея Глухова

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
10.11.2024 18:14
Общество 10.11.2024 18:14
Комментарии

0
Далее
Общество
10.11.2024 14:49
Общество 10.11.2024 14:49
Комментарии

0
Далее
Общество
10.11.2024 13:12
Общество 10.11.2024 13:12
Комментарии

0
Далее
Общество
10.11.2024 12:14
Общество 10.11.2024 12:14
Комментарии

0
Далее
Общество
10.11.2024 11:56
Общество 10.11.2024 11:56
Комментарии

0
Далее
Общество
10.11.2024 09:52
Общество 10.11.2024 09:52
Комментарии

0
Далее
Общество
10.11.2024 07:33
Общество 10.11.2024 07:33
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2024 21:21
Общество 09.11.2024 21:21
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2024 20:20
Общество 09.11.2024 20:20
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2024 19:38
Общество 09.11.2024 19:38
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2024 18:11
Общество 09.11.2024 18:11
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2024 17:27
Общество 09.11.2024 17:27
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2024 14:36
Общество 09.11.2024 14:36
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2024 11:30
Общество 09.11.2024 11:30
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2024 10:10
Общество 09.11.2024 10:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:14
Церкви в двух селах Волгоградской области взяли под охрануСмотреть фотографии
17:09
Экипажу пришлось дважды откачивать пассажира рейса Москва-ВолгоградСмотреть фотографии
16:15
На юге Волгограда потушили пожар в 9-этажкеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:26
«От радости смеюсь в голос»: волжанин рассказал, как научился круглый год нырять в ледяную водуСмотреть фотографии
14:49
В Волгограде скончалась 41-летняя спортсменка Евгения ПавловаСмотреть фотографии
14:06
В Урюпинске избрали нового-старого главуСмотреть фотографии
13:12
В Михайловке бесследно исчез 27-летний пареньСмотреть фотографии
12:52
Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении собаки на волгоградцаСмотреть фотографии
12:14
Администрация Волгограда заплатит полмиллиона за хроническое нежелание убирать свалкиСмотреть фотографии
11:56
Полицейские Волгоградской области отмечают профессиональный праздникСмотреть фотографии
11:02
Тюрьма и конфискация: Путин подписал законы, ужесточающие наказание за нелегальную миграциюСмотреть фотографии
09:52
«В отмене нет никакого смысла»: председатель областной комиссии ЕГЭ - о критике экзамена и настрое экспертовСмотреть фотографии
09:31
Водитель иномарки погиб в ДТП в Калаче-на-ДонуСмотреть фотографии
09:14
«Динамо-Синара» 10 ноября сыграет дома с «Кубанью»Смотреть фотографии
08:58
Тела двух мужчин нашли в сгоревшем доме в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:31
Узбека осудили в Волгоградской области за поддельный патент на работуСмотреть фотографии
08:01
Цены на авиабилеты в Волгограде пошли на взлётСмотреть фотографии
07:33
В Волжском умер Почетный гражданин города Вячеслав ШумячерСмотреть фотографии
07:07
Именная футболка Пахмутовой появилась в «Роторе»Смотреть фотографии
21:40
Боксерша из Фролово завоевала бронзу на чемпионате РоссииСмотреть фотографии
21:21
Синоптики предупредили о ночных заморозках в Волгоградской области до -8Смотреть фотографии
20:46
Мужчина умер во время охоты в КотовоСмотреть фотографии
20:20
В Волжском накажут «натоптавшего» на дороге водителя грузовикаСмотреть фотографии
19:38
В Камышине с 2025 года хотят ввести турналог в 0,25%Смотреть фотографии
19:03
Волгоградские ватерполистки дважды уступили действующим чемпионам РоссииСмотреть фотографии
18:11
«А нас не спросили»: РЖД добилась отсрочки в строительстве тоннеля для жителей поселка ВолгоградаСмотреть фотографии
17:27
В волгоградском ботаническом саду открылся «Бал хризантем»Смотреть фотографии
16:25
Хлеб, овощи и молочка подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:43
Испанца Роберта Морено огорчила ничья с «Ротором»Смотреть фотографии
14:36
Облздрав: четырем пострадавшим в перевернувшемся внедорожнике оказывается помощьСмотреть фотографии
 