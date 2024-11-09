



В Волгоградской области в ближайшие ночи ожидаются заморозки от -3 до –8 градусов. Такой прогноз, сообщает V102.RU, озвучили в Волгоградском ЦГМС. Пик ночных заморозков придется в некоторых районах региона в ночь на 12 ноября. В областном центре в эту ночь температура опустится до -1 градуса. В Волгоградской области в ближайшие ночи ожидаются заморозки от -3 до –8 градусов. Такой прогноз, сообщает V102.RU, озвучили в Волгоградском ЦГМС. Пик ночных заморозков придется в некоторых районах региона в ночь на 12 ноября. В областном центре в эту ночь температура опустится до -1 градуса.

При этом осадков в регионе в ближайшие дни не ожидается. Однако на некоторые территории опустится туман. Днем в области минусовых температур не будет. 10 ноября местами даже потеплеет до +8.В Волгоград 10 ноября будет до +6, однако в последующие дни температура опустится до +4. Сильного ветра в регионе не ожидается. Завтра он будет достигать скорости от 7 до 12 метров в секунду, а к 12 ноября стихнет до 4-9 метров.