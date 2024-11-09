Общество

Синоптики предупредили о ночных заморозках в Волгоградской области до -8

Общество 09.11.2024 21:21
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09.11.2024 21:21


В Волгоградской области в ближайшие ночи ожидаются заморозки от -3 до –8 градусов. Такой прогноз, сообщает V102.RU, озвучили в Волгоградском ЦГМС. Пик ночных заморозков придется  в некоторых районах региона в ночь на 12 ноября. В областном центре в эту ночь температура опустится до -1 градуса.
При этом осадков в регионе в ближайшие дни не ожидается. Однако на некоторые территории опустится туман. Днем в области минусовых температур не будет. 10 ноября местами даже потеплеет до +8.
В Волгоград 10 ноября будет до +6, однако в последующие дни температура опустится до +4. Сильного ветра в регионе не ожидается.  Завтра он будет достигать скорости от 7 до 12 метров в секунду, а к 12 ноября стихнет до 4-9 метров.
Фото V102.RU

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