



Представители КПРФ накануне, 7 ноября, в ходе круглого стола высказались в поддержку возвращения городу-герою Волгограду названия Сталинград. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальное сообщение, опубликованное на сайте коммунистов. Это, по их мнению, особенно актуально накануне 80-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

– Настало время вернуть Сталинграду его героическое имя! – говорится в резолюции КПРФ, принятой по итогам круглого стола. – Город стал примером несгибаемого мужества советских воинов и его жителей. «Гражданам Сталинграда, крепким как сталь, от короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа» - гласила надпись на русском и английском языках на почётном мече, который был вручён И.В. Сталину на Тегеранской конференции. Возвращение городу на Волге великого имени Сталина станет знаменательным событием в преддверии 80-летия Великой Победы и будет иметь важнейшее идейное значение в борьбе с киевским нацистским режимом и его западными покровителями.

Отметим, что волгоградские коммунисты от подобных заявлений вчера воздержались. Празднуя очередную годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, партийцы устроили автопробег, митинг и торжественное собрание, в ходе которых речей о переименовании Волгограда в Сталинград не заводили.

Ранее в поддержку переименования возвращения Волгограду исторического названия высказалась член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.