Более 2 млрд рублей получили волгоградцы на помощь в оплате ЖКХ





В 1 полугодии 2026 года в Волгоградской области правом получать субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг воспользовались 54,9 тыс. семей. Общая сумма начисленных населению субсидий составила 633,9 млн рублей, сообщили в Волгоградстате.

Социальная поддержка по оплате жилья и ЖКУ предусмотрена и для жителей региона. В 1 полугодии 2026 года этой мерой воспользовались 385,4 тыс. граждан.

Всего на эти цели было потрачено 2142 млн рублей. Большая часть из этих средств, 61,6% – это средства регионального и местного бюджетов, 38,4% – федерального.



