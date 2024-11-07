



В Волгограде после публикации ИА «Высота 102», а также дополнительного внимания Госжилнадзора Волгоградской области жильцам экс-общежития по адресу ул. Саушинская, д. 30 всё же включили отопление и вернули горячую воду. Как ранее сообщала редакция, без коммунальных ресурсов волгоградцы находились более трёх недель.

– Сегодня во второй половине дня включили и воду, и отопление. Спасибо всем, кто нам помогал, – написала журналистам местная жительница Ирина Житникова.

Напомним, бывшее общежитие несколько лет назад было признано непригодным для проживания. В доме регулярно происходят пожары и аварии. В 2024 году у коммунальщиков не получилось вовремя начать отопительный сезон из-за прорыва на внутридомовых сетях. В настоящее время целостность трубопроводов восстановлена.