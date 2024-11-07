



Известие об онкологическом диагнозе, несомненно, наносит урон психическому здоровью человека, каким бы стрессоустойчивым он не был. Важно убедить себя, что эту проблему нужно решать как можно быстрее. Как отмечают врачи-онкологи, при раннем выявлении опухоли благоприятный исход может наблюдаться не менее, чем в 97% случаев.

Для того, чтобы не упустить драгоценное время, пациентам нужно знать свои права в системе обязательного медицинского страхования и сроки оказания медицинской помощи пациентам при подозрении на онкологическое заболевание.

Эксперты компании «СОГАЗ-Мед» рассказывают о порядке оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, который чётко прописан в Приказе Минздрава РФ №116 н от 19.02.2021 г.

При подозрении на онкологическое заболевание врачи направляют пациента для обследования в центр амбулаторной онкологической помощи (в случае его отсутствия – в первичный онкологический кабинет медицинской организации или поликлиническое отделение онкодиспансера).

Врач-онколог в течение 1 дня с даты установления предварительного диагноза злокачественного новообразования организует взятие биологического материала для гистологического исследования, а также назначает необходимые исследования для уточнения распространённости процесса и стадии заболевания.

После того, как диагноз подтверждён – врач-онколог направляет пациента в онкологический диспансер для проведения консилиума врачей и определения тактики лечения.

Срок ожидания госпитализации для оказания специализированной медпомощи составляет 7 рабочих дней (с момента гистологической верификации или установления предварительного диагноза).

При необходимости врач выполняет коррекцию лечения, старается повысить мотивацию пациента к лечению. Если выявляются признаки прогрессирования болезни – пациент может быть направлен в медицинскую организацию, оказывающую специализированную медицинскую помощь для проведения допобследования и необходимого лечения.

В течение 3 дней информация о впервые выявленном случае онкологического заболевания вносится в единую информационную систему и пациенту назначается диспансерное наблюдение.

Врач-онколог при проведении диспансерного наблюдения информирует пациента о порядке, объеме и периодичности приемов. На основе клинических рекомендаций и с учетом стандартов медицинской помощи организует и осуществляет проведение профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий.

При нарушении сроков диагностики и лечения по профилю «онкологическое заболевание» необходимо обращаться в свою страховую медицинскую организацию. С 2018 года сопровождением пациентов с онкологическими заболеваниями занимаются страховые представители третьего уровня. Это сотрудники страховых медицинских организаций, которые являются врачами-экспертами. Они на всех этапах лечения, с момента подозрения и установления диагноза злокачественного новообразования, проводят индивидуальное информационное сопровождение, оказывают правовую и консультационную поддержку для получения качественной медицинской помощи в рамках системы ОМС.

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о системе ОМС, о бесплатном получении медицинской (в том числе онкологической) помощи по ОМС, вы можете обратиться за помощью к страховым представителям на сайте sogaz-med.ru или в мобильном приложении «СОГАЗ ОМС» (для Android), используя онлайн-чат, по телефону круглосуточного контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед».

Лицензия на осуществление страхования ОС № 3230-01 от 30.07.2024 г. выдана Центральным банком Российской Федерации (Банк России).

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