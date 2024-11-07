Общество 07.11.2024 15:23 Реклама
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07.11.2024 15:23 Реклама
Известие об онкологическом диагнозе, несомненно, наносит урон психическому здоровью человека, каким бы стрессоустойчивым он не был. Важно убедить себя, что эту проблему нужно решать как можно быстрее. Как отмечают врачи-онкологи, при раннем выявлении опухоли благоприятный исход может наблюдаться не менее, чем в 97% случаев.
Для того, чтобы не упустить драгоценное время, пациентам нужно знать свои права в системе обязательного медицинского страхования и сроки оказания медицинской помощи пациентам при подозрении на онкологическое заболевание.
Эксперты компании «СОГАЗ-Мед» рассказывают о порядке оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, который чётко прописан в Приказе Минздрава РФ №116 н от 19.02.2021 г.
При подозрении на онкологическое заболевание врачи направляют пациента для обследования в центр амбулаторной онкологической помощи (в случае его отсутствия – в первичный онкологический кабинет медицинской организации или поликлиническое отделение онкодиспансера).
Врач-онколог в течение 1 дня с даты установления предварительного диагноза злокачественного новообразования организует взятие биологического материала для гистологического исследования, а также назначает необходимые исследования для уточнения распространённости процесса и стадии заболевания.
После того, как диагноз подтверждён – врач-онколог направляет пациента в онкологический диспансер для проведения консилиума врачей и определения тактики лечения.
Срок ожидания госпитализации для оказания специализированной медпомощи составляет 7 рабочих дней (с момента гистологической верификации или установления предварительного диагноза).
При необходимости врач выполняет коррекцию лечения, старается повысить мотивацию пациента к лечению. Если выявляются признаки прогрессирования болезни – пациент может быть направлен в медицинскую организацию, оказывающую специализированную медицинскую помощь для проведения допобследования и необходимого лечения.
В течение 3 дней информация о впервые выявленном случае онкологического заболевания вносится в единую информационную систему и пациенту назначается диспансерное наблюдение.
Врач-онколог при проведении диспансерного наблюдения информирует пациента о порядке, объеме и периодичности приемов. На основе клинических рекомендаций и с учетом стандартов медицинской помощи организует и осуществляет проведение профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий.
При нарушении сроков диагностики и лечения по профилю «онкологическое заболевание» необходимо обращаться в свою страховую медицинскую организацию. С 2018 года сопровождением пациентов с онкологическими заболеваниями занимаются страховые представители третьего уровня. Это сотрудники страховых медицинских организаций, которые являются врачами-экспертами. Они на всех этапах лечения, с момента подозрения и установления диагноза злокачественного новообразования, проводят индивидуальное информационное сопровождение, оказывают правовую и консультационную поддержку для получения качественной медицинской помощи в рамках системы ОМС.
Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о системе ОМС, о бесплатном получении медицинской (в том числе онкологической) помощи по ОМС, вы можете обратиться за помощью к страховым представителям на сайте sogaz-med.ru или в мобильном приложении «СОГАЗ ОМС» (для Android), используя онлайн-чат, по телефону круглосуточного контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед».
Лицензия на осуществление страхования ОС № 3230-01 от 30.07.2024 г. выдана Центральным банком Российской Федерации (Банк России).
Реклама. АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», ИНН 7728170427
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