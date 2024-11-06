В Волгограде поисковики «воскресили» погибшего под Сталинградом красноармейца





Работники прокуратуры Волгоградской области в ходе осенней поисковой вахты обнаружили останки 46 защитников Сталинграда. Как сообщает V102.RU, с помощью ИИ удалось воссоздать 3D модель лица по черепу одного из найденных солдат.

- По завершении осенней вахты во взаимодействии с научным коллективом ВА МВД России восстановлен по черепу прижизненный облик одного из неопознанных героев, составлена 3D модель лица человека. В настоящее время предпринимаются необходимые меры для детального восстановления внешности и идентификации бойца с помощью технологий искусственного интеллекта, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.





Образованный более двух лет назад поисковый отряд имени прокурора Сталинградской области Степана Викторовича Бекедова обнаружил за время своего существования останки свыше 280 бойцов. С воинскими почестями и в торжественной обстановке останки красноармейцев были захоронены на территории Россошинского военно-мемориального кладбища в Городищенском районе Волгоградской области.

Фото: прокуратура Волгоградской области