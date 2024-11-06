Общество

В Волгограде поисковики «воскресили» погибшего под Сталинградом красноармейца

Общество 06.11.2024 16:31
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06.11.2024 16:31


Работники прокуратуры Волгоградской области в ходе осенней поисковой вахты обнаружили останки 46 защитников Сталинграда. Как сообщает V102.RU, с помощью ИИ удалось воссоздать 3D модель лица по черепу одного из найденных солдат.  

- По завершении осенней вахты во взаимодействии с научным коллективом ВА МВД России восстановлен по черепу прижизненный облик одного из неопознанных героев, составлена 3D модель лица человека. В настоящее время предпринимаются необходимые меры для детального восстановления внешности и идентификации бойца с помощью технологий искусственного интеллекта, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.


Образованный более двух лет назад поисковый отряд имени прокурора Сталинградской области Степана Викторовича Бекедова обнаружил за время своего существования останки свыше 280 бойцов. С воинскими почестями и в торжественной обстановке останки красноармейцев были захоронены на территории Россошинского военно-мемориального кладбища в Городищенском районе Волгоградской области.

Фото: прокуратура Волгоградской области

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