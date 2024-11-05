Сегодня, 5 ноября, признаки жизни стали показывать официальные страницы судов Волгоградской области, которые ранее вообще не загружались, передает V102.RU. Однако доступ к интернет-ресурсам судов общей юрисдикции полностью еще не восстановлен.

- Не определен ни один сервер, на котором расположен модуль сопряжения с БД «Судебное делопроизводство», - так, к примеру, сегодня написано на главной странице Волгоградского облсуда.





При обращении к сайтам ряда районных судов на стартовых страницах, которые также загружаются не полностью, можно увидеть надпись, что «модуль с таким именем не существует». Из-за этого доступ к картотекам и иной информации все еще недоступен.

На этом фоне удивительно бодро работает сайт арбитражного суда Волгоградской области, где уже есть доступ к картотеке.

Напомним, что сайты всех судов стали недоступны почти месяц назад - 8 октября. Тогда при обращении к любому ведомственному порталу ГАС «Правосудие» выходили одинаковое сообщение, что получить доступ к сайту не удается.

Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области ранее сообщала, что служба техподдержки ГАС «Правосудие» пытается восстановить работу сайтов.

Ранее отдельные телеграм-каналы опубликовали посты о том, что атаку на российские ресурсы проводят проукраинские хакеры. В свою очередь пророссийские группы объявили об ответных кибератаках.