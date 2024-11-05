Общество

Сайты судов Волгоградской области медленно оживают после массового сбоя

Общество 05.11.2024 16:30
0
05.11.2024 16:30


Сегодня, 5 ноября, признаки жизни стали показывать официальные страницы судов Волгоградской области, которые ранее вообще не загружались, передает V102.RU. Однако доступ к интернет-ресурсам судов общей юрисдикции полностью еще не восстановлен.

- Не определен ни один сервер, на котором расположен модуль сопряжения с БД «Судебное делопроизводство», - так, к примеру, сегодня написано на главной странице Волгоградского облсуда.


При обращении к сайтам ряда районных судов на стартовых страницах, которые также загружаются не полностью, можно увидеть надпись, что «модуль с таким именем не существует». Из-за этого доступ к картотекам и иной информации все еще недоступен.

На этом фоне удивительно бодро работает сайт арбитражного суда Волгоградской области, где уже есть доступ к картотеке. 

Напомним, что сайты всех судов стали недоступны почти месяц назад - 8 октября. Тогда при обращении к любому ведомственному порталу ГАС «Правосудие» выходили одинаковое сообщение, что получить доступ к сайту не удается.

Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области ранее сообщала, что служба техподдержки ГАС «Правосудие» пытается восстановить работу сайтов. 

Ранее отдельные телеграм-каналы опубликовали посты о том, что атаку на российские ресурсы проводят проукраинские хакеры. В свою очередь пророссийские группы объявили об ответных кибератаках.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
05.11.2024 17:29
Общество 05.11.2024 17:29
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 16:06
Общество 05.11.2024 16:06
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 15:51
Общество 05.11.2024 15:51
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 14:53
Общество 05.11.2024 14:53
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 14:24
Общество 05.11.2024 14:24
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 13:55
Общество 05.11.2024 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 12:26
Общество 05.11.2024 12:26
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 12:23
Общество 05.11.2024 12:23
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 11:43
Общество 05.11.2024 11:43
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 11:26
Общество 05.11.2024 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 10:50
Общество 05.11.2024 10:50
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 09:41
Общество 05.11.2024 09:41
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 07:36
Общество 05.11.2024 07:36
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2024 20:33
Общество 04.11.2024 20:33
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2024 19:34
Общество 04.11.2024 19:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:24
В Волгограде яйца подорожали на 175%: смотрим, как лихорадило прилавки последние годыСмотреть фотографии
17:53
Мощный ветер обрушил часть фасада 16-этажки в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:29
Только половина волгоградских семей с 2 детьми может позволить аренду квартирыСмотреть фотографии
16:53
В Волгограде грузовик протаранил пассажирский автобусСмотреть фотографииCмотреть видео
16:49
Волгоградка обманом присвоила квартиру своей умершей подругиСмотреть фотографии
16:30
Сайты судов Волгоградской области медленно оживают после массового сбояСмотреть фотографии
16:06
Во дворе дома в Волгограде рухнули два дерева и столб с проводамиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:51
Троих волгоградских омоновцев наградили медалями за СВОСмотреть фотографии
14:53
И хочется, и колется: эксперты предупредили россиян о подорожании новогодних ёлокСмотреть фотографии
14:24
Синоптики назвали волгоградцам дату прощания с «Мартиной»Смотреть фотографии
13:55
В Волгограде торжественно открыли после ремонта горевший 13 лет назад судСмотреть фотографии
13:49
Проклятое место? В Волжском около девятиэтажки нашли тело 13-летней девочкиСмотреть фотографии
12:57
В Волгограде самосвал сбил пешехода на ул. П. ОсипенкоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:52
Что ждет волгоградскую промышленность? Вопрос обсудили на стратегической сессииСмотреть фотографии
12:26
Упрдор: на трассах Волгоградской области ожидается снижение видимости до 500 метровСмотреть фотографии
12:23
260 случаев утечки секретных данных пресекли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:43
Расписание двух электричек изменят 8 ноября из-за футбола в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:26
Оформляли пачками: в Волгограде осудят жителей, организовавших миграцию 300 иностранцевСмотреть фотографии
11:20
Трое детей от года до 9-ти пострадали в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:58
Два человека погибли в дорожной аварии в Михайловском районеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:50
В Волгограде на ул. Чуйкова появится выставочный центр региональных достиженийСмотреть фотографии
09:43
Избившим участника СВО в Волжском предъявили обвинениеСмотреть фотографии
09:41
На Голодном за месяц заменили половину труб для приема стоков из ВолгоградаСмотреть фотографии
09:36
Пропавших мужчину и женщину разыскивают в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:46
Под Волгоградом судят тренера из-за перелома позвоночника юного акробатаСмотреть фотографии
08:27
В Волгограде из-за ДТП перед мостом через Волгу образовалась пробкаСмотреть фотографии
07:36
Под Волгоградом похоронят погибшего в Мали вагнеровцаСмотреть фотографии
21:27
Волгоградская 16-летняя футболистка переходит в московский «Спартак»Смотреть фотографии
20:33
Пригородные маршрутки в Волжском подорожали на 10 рублейСмотреть фотографии
19:34
«У бабушек инфаркт»: жителей многоэтажки в Волгограде шокировали платежками за теплоСмотреть фотографии
 