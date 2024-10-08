Общество

Сайты волгоградских судов не работают на фоне хакерской атаки

Общество 08.10.2024 11:42
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08.10.2024 11:42


Сегодня, 8 октября, не работают сайты судов Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, не открываются официальные сайты мировых судов и судов общей юрисдикции, арбитража, судебного департамента и ККС.

При обращении к любому ведомственному порталу ГАС «Правосудие» выходит одинаковое сообщение, что получить доступ к сайту не удается.

- Дзержинский районный суд г. Волгограда информирует о техническом сбое в работе Государственной автоматизированной системе «Правосудие». Инженеры экстренно выполняют необходимые работы. Приносим извинения за доставленные неудобства, - так, к примеру, информируют волгоградцев районные суды на своих страницах в ВК.

Специализирующиеся на кибербезопасности телеграм-каналы в свою очередь сообщают, что атаку на российские ресурсы проводят проукраинские хакеры. Ранее наблюдались проблемы с доступом на ресурсы ВГТРК. В свою очередь пророссийские группы объявили об ответных кибератаках.

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