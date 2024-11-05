И хочется, и колется: эксперты предупредили россиян о подорожании новогодних ёлок

В 2024 году ещё больше россиян могут отказаться от покупки новогодних ёлок. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экспертов, опрошенных «Парламентской газетой», живые деревья могут подорожать на 10-20%, из-за чего для многих станут не по карману.

- Отечественная ёлка по совокупности причин подорожает, скорее всего, процентов на десять. Если в прошлом году метровое дерево обходилось в среднем в тысячу рублей, то в этом — уже в 1200 — 1500 рублей. Деревья наиболее ходового размера — от полутора до двух метров — соответственно, будут стоить в пределах 2000—2500 рублей, — рассказал журналистам владелец одной из крупнейших в России сети магазинов живых елок Владислав Пухарев.

По словам коммерсанта, подорожают новогодние красавицы в основном из-за инфляции и повышения издержек производителей. Заготовка елок — работа, к которой традиционно привлекают сезонных специалистов. Зарплатные ожидания у людей растут, работодателям приходится закладывать всё больше средств на оплату наёмного труда.

Поднимутся в цене не только отечественные, но и, конечно же, импортируемые деревья. Как правило, ввозятся в Россию растения, относящиеся к премиум-сегменту. Это благородные пихты из Дании, Австрии, Польши, Германии. Ввозят растения в обход санкций через Казахстан. Естественно, что увеличившееся логистическое плечо, а также колебания курса также хорошенько подстегнут ценники. Эксперты прогнозируют, что цены на новогодние ёлки с европейской пропиской по сравнению с прошлым годом взлетят не менее чем на 20%.