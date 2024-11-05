Общество

260 случаев утечки секретных данных пресекли в Волгоградской области

Общество 05.11.2024 12:23
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05.11.2024 12:23


С начала 2024 года сотрудники управления ФСБ России по Волгоградской области пресекли более 260 случаев нарушения законодательства в сфере обеспечения сохранности секретных данных. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе управления. 

В отношении лиц и организаций, имеющих допуск к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, возбуждено 113 дел об административных правонарушениях. Также  внесено 45 представлений об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности РФ и 111 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений, – рассказали в волгоградском УФСБ. 

В УФСБ напоминают, что за нарушение требований законодательства РФ о государственной тайне к уголовной, административной или дисциплинарной ответственности могут привлекаться органы госвласти и местного самоуправления, предприятия и организации независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, а также должностные лица и граждане РФ. 

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