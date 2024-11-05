Под Волгоградом судят тренера из-за перелома позвоночника юного акробата

Расследования 05.11.2024 08:46
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05.11.2024 08:46
В Волгоградской области руководитель секции циркового искусства обвиняется в оказании опасных услуг. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, обвиняемый вел платный цирковой кружок во Фролово, где занимался с детьми в возрасте от 5 лет. Во время тренировочного процесса тренер использовал и предоставлял ученикам свободный доступ к инвентарю, в том числе к принадлежащему ему лично и не состоящему на балансе бюджетного учреждения «воздушному кольцу».
22 мая 2023 года перед началом тренировки 10-летний ребенок залез на «воздушное кольцо», расположенное на высоте 1,3 метра от пола, трос которого из-за длительной эксплуатации и отсутствия должной проверки его качества находился в ненадлежащем состоянии. В результате произошел обрыв крепления, юный акробат упал на необорудованный амортизирующим покрытием пол. С компрессионным переломом позвонка он был госпитализирован. На протяжении длительного времени мальчик проходил лечение и курс реабилитации.
Уголовное дело уже передано в суд.
Фото СУ СК по Волгоградской области
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