Под Волгоградом судят тренера из-за перелома позвоночника юного акробата

бвиняемый вел платный цирковой кружок во Фролово, где занимался с детьми в возрасте от 5 лет. Во время тренировочного процесса тренер использовал и предоставлял ученикам свободный доступ к инвентарю, в том числе к принадлежащему ему лично и не состоящему на балансе бюджетного учреждения «воздушному кольцу».

В Волгоградской области руководитель секции циркового искусства обвиняется в оказании опасных услуг. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, о