Общество

Волжане собрали очередной гумконвой для бойцов СВО

Общество 03.11.2024 16:58
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03.11.2024 16:58


Жители Волжского Волгоградской области собрали для участников военной операции груз гуманитарной помощи. Как сообщили V102.RU в администрации города-спутника, в составе партии оборудование, вещи медикаменты и многое другое. 

- Помимо воинских частей, волонтеры посетили приюты города Мариуполя, куда отвезли наборы предметов гигиены и продукты питания: консервы, крупы, масло, печенье, - добавили в пресс-службе администрации Волжского. 

Благодаря неравнодушным гражданам, груз с самым необходимым оборудованием и продуктами был скомплектован в короткие сроки и отправлен в зону СВО. 

Фото: администрация Волжского

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