Волжане собрали очередной гумконвой для бойцов СВО





Жители Волжского Волгоградской области собрали для участников военной операции груз гуманитарной помощи. Как сообщили V102.RU в администрации города-спутника, в составе партии оборудование, вещи медикаменты и многое другое.

- Помимо воинских частей, волонтеры посетили приюты города Мариуполя, куда отвезли наборы предметов гигиены и продукты питания: консервы, крупы, масло, печенье, - добавили в пресс-службе администрации Волжского.

Благодаря неравнодушным гражданам, груз с самым необходимым оборудованием и продуктами был скомплектован в короткие сроки и отправлен в зону СВО.

Фото: администрация Волжского