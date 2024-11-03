Куда сдать старые книги: публикуем список адресов в Волгограде





Со временем книжные полки в домах читающих волгоградцев становятся все тяжелее. Правда, некоторые книги на них уже долгие годы лежат в самом дальнем углу, обрастают пылью и превращаются в "мертвый груз". Выбросить не поворачивается рука. А если отдать в добрые руки? Но кому и куда? Об этом подробно рассказываем в материале ИА "Высота102".

Принести в библиотеки

Первый и самый очевидный вариант - библиотеки. Увы, но здесь не все так просто. По словам библиотекарей, за несколько лет волгоградцы отгрузили им сотни, если не тысячи книг. Привезли бы и еще, если бы хранилища не были заполнены под завязку.

- Пожалуй, весь город привёз нам содержимое своих домашних книгохранилищ , - шутят в областной библиотеке имени М.Горького. - Обращаются и сейчас. Но в силу объективных обстоятельств мы временно не принимаем никакую литературу. Совсем отказаться от книг мы, конечно же, не можем, ведь иногда нам предлагают действительно ценные издания. Поэтому мы предлагаем горожанам обратиться в сектор комплектования и обсудить этот вопрос со специалистами.

А если попробовать вариант с народной библиотекой?

В народной библиотеке Сергея Нерубенко в Комсомольском саду с радостью принимают любые книги - кроме учебников, которые меняются едва ли не каждый год.

- Мы действительно принимаем книги. Правда, они вряд окажутся на полках библиотеки в Комсомольском саду - у нас в ходу только по-настоящему востребованные произведения. Как классические, так и новомодные, - рассказывает сотрудник парка Максим Хмызов-Ченцов. - Но принятые от горожан экземпляры мы не выбрасываем и не сдаем на вторсырье, а развозим по библиотекам и школам Волгоградской области. Причём, чем дальше и заброшеннее населённый пункт, тем охотнее там принимают эти книги. Выбор произведений может быть совершенно разным. Мы не берем только учебники, так как их переписывают с такой скоростью, что в школах уже на следующий год говорят, что факты в старых версиях изложены неверно.

Увлечься буккроссингом

Вторую жизнь зачитанная "до дыр" книга, журнал или даже комикс может обрести во многих городских кафе, парках или торговых центрах. Правда, в некоторых пунктах волгоградцев попросят вернуть произведение после прочтения. Такое правило, к примеру, работает в ТРЦ "Акварель".

Пункты книгообмена работают в Александровском сквере, Комсомольском саду, музее-заповеднике "Старая Сарепта". Полный список адресов можно легко найти по запросу "Безопасная полка".

Или продать?

Домашние библиотеки волгоградцев готовы разгрузить и сотрудники комиссионных магазинов. За принесённые в магазин книги горожанам даже заплатят. Пускай, и весьма символические суммы.

- Посмотрите, пожалуйста, свои библиотеки, - обращаются к волгоградцам сотрудники старейшего книжного магазина "Букинист". - И, если у вас есть издания, которыми вы не пользуетесь, предложите их нам. Несомненно, они кому- то необходимы. Присылайте фотографии книг, и мы быстро оценим ваши экземпляры. Книги также можно принести в рабочее время комиссионного отдела.

Конечно, до полок комиссионок дойдут далеко не все произведения. Книги, ставшие настоящими бестселлерами несколько десятилетий назад, в магазинах скорее всего не примут - в этом случае предложение слишком часто превышает спрос.

- Принять абсолютно все произведения мы не можем – в нашем помещении они попросту не поместятся. К тому же, мы стараемся избегать повторов, иначе на полках будут стоять только романы Дюма, «Анжелика» и макулатурные издания советской периодики, – объясняет директор "Букиниста" Ольга Маркуна. – Хочется, чтобы в нашем ассортименте появлялось что-то более современное или даже модное. Например, одно время в ходу были детективы, а сейчас некоторые из них никто не возьмет даже бесплатно. Я, конечно же, не говорю о классике, которая существует в любом жанре.

Сдать на макулатуру

Пожалуй, самый грустный, но оптимальный вариант для изношенных книг и старых журналов - пункты приёма макулатуры. Точки сбора работают едва ли не в каждом районе Волгограда. Цена за килограмм макулатуры весьма скромная. В среднем за килограмм старых книг в Волгограде заплатят не больше 10 рублей.

Куда сдать ненужные в гардеробе вещи, корреспонденты ИА "Высота102" рассказывали здесь.

Виктория Чумакова

Фото из архива V102.RU