В Волгограде ураган сорвал облицовку магазина «Спортмастер»





2 октября Волгоград оказался во власти сильнейшего урагана. Первыми, традиционно, удар на себя приняли деревья, столбы электропередач и брошенные под ними автомобили. Однако досталось и капитальным постройкам. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, сильнейшие порывы ветра сорвали облицовку входной группы у магазина «Спортмастер» в Советском районе.

По информации свидетелей происшествия, обрушились железные панели, которыми был обшит каркас сооружения. Из-за произошедшего на время оказался частично заблокирован вход в гипермаркет.

Фото: Короче, Волгоград / t.me