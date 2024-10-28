Общество

Ученый в интервью телеканалу заявил о необходимости перевода стрелок

Общество 28.10.2024 10:40
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28.10.2024 10:40


Старший научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Олег Угольников рассказал телеканалу ВГТРК о необходимости перевода времени на час вперед в Волгоградской области, передает V102.RU.

По мнению Угольникова, такая мера необходима, поскольку середина дня с 12:00 сместилась на временной отрезок 14:00-15:00.  

— Надо задавать вопрос так: «Является ли оно правильным с точки зрения жизни человека в тех реалиях, в которых о сейчас находится». Я слышал часто аргументы, что солнечный полдень надо сместить ближе к 12:00. Но, понимаете, сейчас 12:00 – это не середина дня. Таков уклад, он уже десятилетиями и веками складывался, что сейчас середина дня – это где-то 14:00-15:00. Либо это надо как-то менять, что очень сложно, либо подстроить график времени так, чтобы человек просто получал во время бодрствования больше солнечного света, — пояснил в эфире телеканала научный сотрудник. 

Помимо Волгоградской области, ученый рекомендует перевод стрелок и Москве. 

— Я считаю, что и Москва сейчас живет в неоптимальном времени, ей бы тоже час добавить, а Волгоград, который еще восточнее находится тем более. Я бы рекомендовал перевести стрелки на час вперед, — порекомендовал Олег Угольников.

Ученый заявил, что сезонное время поможет волгоградцам захватить весь световой день. 

— Собственно, как эта система перевода часов возникла? При той системе опережающего времени, которую я рекомендую, в некоторые зимние месяцы приходится подниматься немного до рассвета. Тут можно спорить. Я большой проблемы не вижу, зато весь световой день в собственности человека оказывается. Но чтобы этот эффект как-то снивелировать, придумали эту систему, — считает сотрудник Российской академии наук.

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