Общество

«Видимо, это последняя»: урожай клубники в октябре собрала жительница Новоаннинского

Общество 27.10.2024 14:09
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27.10.2024 14:09



В городе Новоаннинский Волгоградской области в огороде местной жительницы Натальи в октябре поспела клубника. Об этом, как передает V102.RU, сообщает Telegram-канал «Новоаннинский сегодня».

На видео, где стоит дата 27 октября, хозяйка чуда-огорода показывает свои успехи – созревшие на кусте ягоды клубники. 

- Вот что я нашла! Смотрите. Видимо, это последняя в этом году, - говорит женщина с горкой сочных ягод в руке. 

Примечательно, что, как правило, в октябре опытные огородники думают уже об урожае будущего года, а не текущего. Осенью клубнику, как правило, уже готовят к зиме: обрезают кусты, рыхлят и обрезают. 

Отметим, что осень в этом году в Волгоградской области выдалась теплая. В последнюю неделю октября в регионе воздух днем прогревается до +12. Ночью в большинстве районов области также все еще сохраняется плюсовая температура.

Видео: Новоаннинский сегодня / t.me

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