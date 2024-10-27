



В городе Новоаннинский Волгоградской области в огороде местной жительницы Натальи в октябре поспела клубника. Об этом, как передает V102.RU, сообщает Telegram-канал «Новоаннинский сегодня».

На видео, где стоит дата 27 октября, хозяйка чуда-огорода показывает свои успехи – созревшие на кусте ягоды клубники.

- Вот что я нашла! Смотрите. Видимо, это последняя в этом году, - говорит женщина с горкой сочных ягод в руке.

Примечательно, что, как правило, в октябре опытные огородники думают уже об урожае будущего года, а не текущего. Осенью клубнику, как правило, уже готовят к зиме: обрезают кусты, рыхлят и обрезают.

Отметим, что осень в этом году в Волгоградской области выдалась теплая. В последнюю неделю октября в регионе воздух днем прогревается до +12. Ночью в большинстве районов области также все еще сохраняется плюсовая температура.

Видео: Новоаннинский сегодня / t.me