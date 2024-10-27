28 октября в городе Урюпинске Волгоградской области простятся с рядовым Андреем Поповым, который погиб в зоне специальной военной операции еще в апреле текущего года. Об этом V102.RU сообщили в администрации Урюпинска.

Андрей Попов работал старшим смены производства в гипермаркете «Магнит». В первые дни мобилизации он ушел на СВО, где находился на одном из самых сложных направлений в Херсонской области. В мотострелковом взводе он был гранатометчиком. Успешно выполнял боевые задачи и в районе Антоновского моста.

- Погиб Андрей 30 апреля 2024 года. Воину было 42 года. У него остались жена и дети, - сообщили в администрации. - Всегда был настоящим мужчиной, заботливым, надежным и любящим мужем и отцом.

Андрей Попов родился в ГДР, где служил его отец. Окончил среднюю школу № 6 в Урюпинске. Получил профессиональное образование и отслужил срочную службу во время второй чеченской кампании в пограничных войсках в Аргунском ущелье. Жил и работал в Урюпинске.

Прощание с Андреем Поповым начнется в 10.00 в понедельник, 28 октября, у дома №3 по ул.Московская. В 11:15 часов состоится отпевание в Покровском храме, а в 12:00 - траурная церемония в сквере Павших борцов.

Похоронят бойца в хуторе Попов.

- От жителей Урюпинска выражаем глубочайшее соболезнование родным и близким Андрея Попова, желаем душевных сил пережить это горе. Разделяя с вами боль утраты, мы испытываем чувство гордости за стойкость и мужество нашего земляка. Вечная слава и вечная светлая память герою! – говорится в некрологе.

Фото: администрация Урюпинска / t.me