Волгоградец отсудил 7 тысяч за купленные в ТЦ несвежие сладости





Более 7 000 рублей взыскал волгоградец с индивидуального предпринимателя за отсутствие маркировок на зефире, панакоте и тортике «тирамиссу». Как сообщает V102.RU, такое решение вынес мировой судья судебного участка №137 Дзержинского судебного района. Более 7 000 рублей взыскал волгоградец с индивидуального предпринимателя за отсутствие маркировок на зефире, панакоте и тортике «тирамиссу». Как сообщает V102.RU, такое решение вынес мировой судья судебного участка №137 Дзержинского судебного района.

Арсений А. в середине сентября 2024 года купил в одном из торговых центров сладости - «Зефир шоколад», «Зефир вишня», «Панакота шоколадная», «Тортик тирамиссу», «десерт Кокос-чиа-манго», «десерт Творог-йогурт-сухофрукты». Это ему обошлось в 1510 рублей.Однако, когда мужчина решил полакомиться кондитерскими изделиями дома, их вкус показался ему странным и несвежим. Присмотревшись, волгоградец заметил, что на упаковке не было никаких данных о сроке годности, даты изготовления и составе сладостей. На товаре отсутствовала и маркировка, за исключением логотипа торговой марки.Потребитель направил в адрес предпринимателя претензию с требованием вернуть потраченные на сладости деньги, однако ее проигнорировали. Тогда мужчина обратился в суд.При рассмотрении дела ответчик иск признал лишь в части отсутствия маркировки на товарах, настаивая, что вся информация о реализуемых товарах размещена в беспрепятственном для потребителя доступе на торговых стеллажах перед каждой единицей товара.Но суд встал на сторону потребителя. И взыскал с ИП Осина И.В. средства, потраченные на тортики, в размере 1 510 рублей, неустойку - 422 рубля, неустойку по день фактического исполнения обязательств по возврату денежной суммы - 15 рублей 10 копеек за каждый день просрочки, компенсацию морального вреда - 500 рублей, штраф - 1 216 рублей 44 копейки и судебные расходы - 3 595 рублей 24 копейки.Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.