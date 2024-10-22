Волгоградцы, которые вынуждены пользоваться платными парковками, недовольны тем, что городские власти не предусмотрели удобные и разнообразные способы оплаты. Своим мнением с V102.RU поделился один из читателей информагентства по имени Юрий.

– Очень здорово, что наши чиновники изыскали техническую возможность штрафовать водителей. Постановления об административном правонарушении они быстро раскидывают этим самым нарушителям. Так, может, они организуют и рассылку квитанций за пользование платными парковками и за то, что они просрочили время нахождения на них? Вот получит человек такую квитанцию, и все ему будет ясно и понятно: где он ставил машину, когда и, главное, на сколько. Ведь человек может ошибиться, самостоятельно высчитывая время нахождения на платной стоянке. Сейчас, если водитель ошибется на минуту, например, даже на секунды, и будет больше бесплатных 15 минут, то ему сразу штраф на 2500 рублей! – говорит волгоградец.

По словам мужчины, так считает не только он, но и так называемая «группа потерпевших», как высказался Юрий. Это водители, которые вынуждены были заплатить крупные штрафы, да еще и не по одному разу.

– Проблема в том, что человек даже и не подозревал в большинстве случаев, что он сделал что-то не так. Вот он выехал со стоянки, надо оплатить? А где? Чиновники предлагают в банке, например, или на почте. Но туда еще надо доехать и простоять в очередях. Да, есть мобильное приложение, но ведь не у всех смартфоны, есть люди, которые пользуются кнопочными телефонами. Вот так и получается, что человек даже не поймет, что время просрочил или неправильно его подсчитал, а он уже виноват и должен заплатить гигантские, кстати, для многих штрафы, – продолжает собеседник информагентства.





Так можно ли надеяться волгоградцам и гостям города на установку паркоматов на платных парковках? Этот вопрос, а также другие предложения читателей редакция V102.RU адресовала в администрацию Волгограда. И вот такой ответ (в мэрии просили опубликовать его в полном объеме, без купюр и редакционных правок) был получен.

– По информации департамента городского хозяйства администрации Волгограда, в рамках обеспечения способов оплаты пользования муниципальными парковками возможно применить различные технические решения, в том числе обеспечить оплату парковки при помощи специализированного терминала – «паркомата» или организовать рассылку квитанций с предоставлением счета на оплату парковки, однако любые дополнительные технические решения связаны с финансовыми затратами, необходимыми для их реализации, что неизбежно привело бы к росту затрат на оснащение и обслуживание парковочного сервиса и, как следствие, существенному повышению стоимости парковки, – пояснили в администрации.

Здесь напомнили, что в качестве альтернативного способа принятия наличных платежей оператором платной парковки обеспечена возможность оплаты с использованием терминалов Сбербанка. Указанные терминалы повсеместно присутствуют в зоне платной парковки Центрального района Волгограда в границах пешей доступности, однако анализ показывает, что в 95% случаев водители предпочитают более удобные способы оплаты через онлайн-сервисы, подчеркнули в мэрии.

– В настоящее время программное обеспечение автоматизированной информационной системы платных парковок (АИСПП) не позволяет реализовать функционал рассылки квитанций об оплате парковки без значительных доработок, стоимость которых также рассчитывается по индивидуальному проекту, так как подобный способ оплаты пользования парковками не предусмотрен ни в одном городе Российской Федерации, имеющем систему платных муниципальных парковок. Причина – отсутствие межведомственного взаимодействия операторов платных парковок с уполномоченными подразделениями Госавтоинспекции для определения персональных данных (в том числе адреса регистрации) для обеспечения почтовой рассылки квитанций. Подобное межведомственное взаимодействие невозможно с нормативной точки зрения, так как подразделения Госавтоинспекции в силу действующего федерального законодательства не уполномочены передавать личные данные владельцев автотранспорта в целях взимания оплаты за пользования парковками, – продолжили в администрации города.

Касательно вопроса о «технической возможности по рассылке штрафов за платные парковки» в администрации уточнили, что делопроизводство по выявленным административным правонарушениям, к которым относится и неоплата пользования платной парковкой, осуществляет административная комиссия, членам которой Госавтоинспекция имеет право передавать личные данные нарушителей (цитата из официального ответа).

Напомним, после введения системы платных парковок в Волгограде водители стали жаловаться на необоснованные, по их мнению, штрафы и несоизмеримый размер таких санкций. Ранее V102.RU сообщало, что содержание системы автоматизированной фиксации нарушений порядка использования платных парковочных мест в настоящее время обходится властям в крупные суммы. Только лишь двухмесячная аренда специальных комплексов, которые обеспечивают фиксацию нахождения транспортного средства на платной парковке, и обеспечение их работы обошлось бюджету в 122,5 млн рублей.

Фото: V102.RU