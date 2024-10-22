



Британский журналист Грэм Филлипс получил временное убежище в России. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает V102.RU.

- Мои коллеги из миграционного подразделения ОМВД России «Октябрьский» Луганской Народной Республики вручили известному журналисту, гражданину Великобритании Грэму Филлипсу свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, - написала Ирина Волк.

Репортер с 2014 года освещает происходящие на территории Донбасса события. Английский видеоблогер и журналист Грэм Филлипс приезжал в Волгоград перед ЧМ-2019. В беседе с корреспондентом V102.RU он тогда рассказывал, что его задача – рассказать правду про Волгоград, «ужасами» которого зарубежная пресса пугала будущих гостей чемпионата.

В августе 2018 года Грэмма задерживали у посольства Грузии в Великобритании, где он выступил с лозунгами против НАТО во время выставки, посвященной 10-летней годовщине конфликта в Южной Осетии.

Летом 2022 года Грэмм Филлипс был внесен в российский санкционный список Великобритании. Перед этим – в апреле 2022 года – иностранный репортер снова посещал Волгоград, где прямо на улице с удовольствием общался с местными жителями.

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