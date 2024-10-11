Безголовую капусту высадили у амфитеатра в Волгограде





В Центральном районе Волгограда возле амфитеатра высадили морозоустойчивые декоративные растения. Как сообщает V102.RU, яркая разновидность капусты теперь украсит пространство возле отреставрированной лестницы Ковентри.





- Агрономы МБУ «Волгоградзеленхоз» завершили высадку розово-зеленых и бордово-зеленых Brassica oleracea var. acephala – растения с яркой листвой плохо переносят жаркую погоду, зато устойчивы в период осенних перепадов температуры и позволяют до первого снега сохранить красочность городских клумб, - заявили в пресс-службе мэрии.

Всего на территории возле амфитеатра было высажено порядка 2,5 тысяч этого растения.

Из открытых источников известно, что Brassica oleracea var. Aceph является одним из сортов капусты, которая растет без головы – кочана.

Видео: администрация Волгограда