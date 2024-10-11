Общество

Безголовую капусту высадили у амфитеатра в Волгограде

Общество 11.10.2024 10:01
0
11.10.2024 10:01


В Центральном районе Волгограда возле амфитеатра высадили морозоустойчивые декоративные растения. Как сообщает V102.RU, яркая разновидность капусты теперь украсит пространство возле отреставрированной лестницы Ковентри. 



- Агрономы МБУ «Волгоградзеленхоз» завершили высадку розово-зеленых и бордово-зеленых Brassica oleracea var. acephala – растения с яркой листвой плохо переносят жаркую погоду, зато устойчивы в период осенних перепадов температуры и позволяют до первого снега сохранить красочность городских клумб, - заявили в пресс-службе мэрии. 

Всего на территории возле амфитеатра было высажено порядка 2,5 тысяч этого растения. 

Из открытых источников известно, что Brassica oleracea var. Aceph является одним из сортов капусты, которая растет без головы – кочана. 

Видео: администрация Волгограда

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.10.2024 11:41
Общество 11.10.2024 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2024 11:34
Общество 11.10.2024 11:34
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2024 11:26
Общество 11.10.2024 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2024 09:04
Общество 11.10.2024 09:04
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2024 08:31
Общество 11.10.2024 08:31
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2024 07:25
Общество 11.10.2024 07:25
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2024 21:37
Общество 10.10.2024 21:37
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2024 20:35
Общество 10.10.2024 20:35
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2024 20:02
Общество 10.10.2024 20:02
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2024 17:48
Общество 10.10.2024 17:48
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2024 17:43
Общество 10.10.2024 17:43
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2024 17:14
Общество 10.10.2024 17:14
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2024 16:10
Общество 10.10.2024 16:10
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2024 16:02
Общество 10.10.2024 16:02
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2024 15:13
Общество 10.10.2024 15:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:41
В селе Волгоградской области похоронили погибшего на СВО Дмитрия КульчеваСмотреть фотографии
11:34
В МВД назвали фейком визиты полицейских в квартиры волгоградцев для снятия биометрииСмотреть фотографии
11:26
В Волгограде подготовят программу ремонта и развития облбольницы №1Смотреть фотографии
10:35
Недоброе утро: автомобиль такси рухнул в яму на улице Хрустальная в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:28
Волгоградская область опустилась в рейтинге перспективной работыСмотреть фотографии
10:18
Качество на высоте: T2 модернизировала более 10% базовых станций в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:05
На волгоградца возбудили дело за экстремистские посты в «ВКонтакте»Смотреть фотографии
10:01
Безголовую капусту высадили у амфитеатра в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:38
В Волгограде стали известны подробности жуткого ДТП с курьером на ПархоменкоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:19
Полицейский из Волжского попался на взятке в 250 тысяч за мигрантовСмотреть фотографии
09:04
Ведущему волгоградскому информационному агентству «Высота 102» - 18!Смотреть фотографии
08:58
Три волгоградки заработали 2 млн на фейковом материнствеСмотреть фотографии
08:37
Волгоградский боксер Каримов завоевал бронзу чемпионата РФСмотреть фотографии
08:31
Северное сияние раскрасило небо в Волгоградкой областиСмотреть фотографии
08:10
В Волгограде иномарка сбила курьера на ул. ПархоменкоСмотреть фотографииCмотреть видео
07:25
В Волгоградской области повысят зарплаты лесникамСмотреть фотографии
21:37
Отопление в жилых домах Волжского запустят с 15 октябряСмотреть фотографии
21:25
Стартовала продажа билетов на матч «Динамо-Синары» и ЦСКАСмотреть фотографии
21:03
Затонувший плавкран подняли в затоне Сарептский в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:35
В Волжском 29 руководителей детсадов наказали за недоплату воспитателямСмотреть фотографии
20:02
Штрафы за нарушение режима повышенной готовности из-за СВО введут в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:48
В Волгоградской области трактористам дадут газа. Бюджет поможетСмотреть фотографии
17:43
Волгоградка взыскала 1,2 млн у страховщиков за ипотечную квартиру в пострадавшем от взрыва домеСмотреть фотографии
17:14
Фроловчанка лишилась иномарки из-за пристрастия к вождению и алкоголюСмотреть фотографии
16:23
Банк Уралсиб запустил акцию «Путешествия с кешбэком»Смотреть фотографии
16:10
«Долг есть долг»: в Волгограде ордена и медали вручили 15 бойцам СВОСмотреть фотографии
16:06
Плантации лазоревого цветка спасли в Волгоградской области от уничтоженияСмотреть фотографии
16:02
Получивший 5 лет волгоградский мебельщик Бородавко потерпел поражение в КраснодареСмотреть фотографии
15:13
Министр энергетики РФ запустил газопровод в хуторе Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:12
В Волгоградской области стартовал отопительный сезон: тепло подано в 70 соцобъектов и 170 МКДСмотреть фотографии
 