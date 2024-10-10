Проект по профподготовке электромонтёров в сёлах Волгоградской области отметили наградой

В Волгоградской области в результате реализации уникального проекта — «Мобильный энергокласс» — более 150 жителей отдаленных населенных пунктов региона прошли квалифицированную подготовку и пополнили ряды сотрудников районов электрических сетей (РЭС) компании «Россети Юг». Как сообщает ИА «Высота 102», накануне этот проект был отмечен престижной наградой.

— Разработанный нами проект «Мобильный энергокласс» — это комплекс мероприятий, который предоставляет возможность школьникам выпускных классов и трудоспособному населению в сельской местности пройти профессиональное обучение по рабочей электротехнической специальности и трудоустроиться в РЭС по месту жительства, — рассказали информагентству специалисты «Россети Юг» — «Волгоградэнерго». — Опытные сотрудники помогают начинающим коллегам освоить тонкости электромонтажных работ на уникальном передвижном оборудовании, состоящем из 10 компактных обучающих стендов. Теоретические занятия в формате видеоконференции проводят преподаватели профильных вузов и корпоративного учебного центра.

Важно, что после обучения участники проекта получают свидетельство электромонтера. Новые компетенции позволяют выпускникам «Мобильного энергокласса» сразу приступать к работе по востребованной специальности.

Успех от реализации проекта «Мобильный энергокласс» компании «Россети Юг» был отмечен по итогам I конкурса профессионального мастерства блока управления и развития персонала Группы компаний «Россети» в номинации «HR-проект года».

Отметим, что на конкурс выдвигались 43 участника.