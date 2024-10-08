В Волгоградской области сын поджег иномарку отца из-за мести

Происшествия 08.10.2024 08:46
0
08.10.2024 08:46
Полицейские установили подозреваемого в поджоге автомобиля. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, 6 октября в правоохранительные органы обратился 62 летний житель Елани, который сообщил, что ночью неизвестным совершен поджог его автомобиля Hyundai Santa Fe, припаркованного возле дома. Владелец машины самостоятельно потушил пламя, однако ему был причинен ущерб в размере 100 тысяч рублей.
Поджигателем оказался 32-летний неоднократно судимый сын потерпевшего. Он сознался в содеянном, объяснив свой поступок плохими отношениями с родственником.
Желая ему досадить, мужчина пробрался ночью к месту парковки автомобиля отца, облил капот принесенным бензином и при помощи зажигалки поджёг, после чего скрылся.
Теперь мстительный сынок может снова отправиться в места лишения свободы – уголовное дело полицейские уже возбудили.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
В Волгограде задержали друзей за опасную езду на пр. Ленина08.10.2024 11:06
Происшествия 08.10.2024 11:06
«Ветер дунет и хутор сгорит»: пожар в селе Волгоградской области сняли на видео08.10.2024 10:56
Происшествия 08.10.2024 10:56
В Волгограде госпитализированы пассажиры автобуса, попавшего в массовое ДТП08.10.2024 10:46
Происшествия 08.10.2024 10:46
Массовое ДТП собрало 2-километровую пробку у Волгоградского аграрного университета08.10.2024 09:53
Происшествия 08.10.2024 09:53
Под Волгоградом товарняк протаранил выехавший на переезд комбайн08.10.2024 07:57
Происшествия 08.10.2024 07:57
В Волгограде разыскивают 41-летнего мужчину в черном07.10.2024 21:44
Происшествия 07.10.2024 21:44
Пассажир прерванного рейса Анталья – Москва отказался от лечения в Волгограде07.10.2024 19:10
Происшествия 07.10.2024 19:10
Летевший в Москву турецкий самолет прервал полет в Волгограде07.10.2024 18:23
Происшествия 07.10.2024 18:23
Бастрыкин проконтролирует расследование гибели 11-летней девочки под Волгоградом07.10.2024 17:46
Происшествия 07.10.2024 17:46
В Ворошиловском районе Волгограда приставы сменили «прописку»07.10.2024 14:06
Происшествия 07.10.2024 14:06
В Волгограде на Тулака в автобус №55 вписалась легковушка07.10.2024 12:35
Происшествия 07.10.2024 12:35
Под Волгоградом поджигателя камыша «застукали» видеокамеры07.10.2024 12:15
Происшествия 07.10.2024 12:15
В Волгограде 61-летний коммунальщик умер на остановке07.10.2024 10:37
Происшествия 07.10.2024 10:37
В Волгограде стали известны подробности массового ДТП на Университетском проспекте07.10.2024 10:35
Происшествия 07.10.2024 10:35
Месиво из стали: в Волгограде произошло массовое ДТП на Университетском проспекте07.10.2024 09:18
Происшествия 07.10.2024 09:18