Волгоградская область вошла в число регионов с повышенным риском для здоровья людей и сельского хозяйства из-за глобального потепления. Как сообщил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин, температурные рекорды и волны засухи на юге России теперь будут все чаще.

По его словам, пыльные бури, которые недавно накрыли Ростовскую, Волгоградскую, Астраханскую области и Калмыкию, также вполне закономерны.

- На юге европейской России риски именно с точки зрения жизни людей и сельского хозяйства, поскольку там в два—три раза будут чаще засухи, чаще волны жары, — сказал Кокорин.

Отметим, что в Волгоградской области в настоящее время негативное влияние почвенной засухи на озимые культуры отмечается в Даниловском районе. По прогнозам Волгоградского ЦГМС, в ближайшие дни существенных осадков в Волгоградской области не ожидается. Кратковременные дожди возможны 8 и 9 октября в некоторых районах области. В Волгограде в эти дни осадков не обещают.

Фото из архива V102.RU