«Будет, где воды набрать»: в Котово перед холодами открыли фонтан





В Котово накануне, 2 октября, заработал отремонтированный фонтан на улице Нефтяников. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал главы городского поселения Натальи Ефимченко, разместившей накануне, 2 октября, фотографии фонтана с подсветкой. В Котово накануне, 2 октября, заработал отремонтированный фонтан на улице Нефтяников. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал главы городского поселения Натальи Ефимченко, разместившей накануне, 2 октября, фотографии фонтана с подсветкой.

Жители не знают, то ли им радоваться, то ли грустить, поэтому они предпочитают шутить на эту тему. Фонтан открыли, когда на улице уже довольно зябко и обычно в это время такие объекты консервируют на зиму. Желающих освежиться в осеннюю пору около источника воды не так много. Хотя котовчане признают, что фонтан красивый. Но люди бы хотели, чтобы это событие произошло в летнюю жару. Жители не знают, то ли им радоваться, то ли грустить, поэтому они предпочитают шутить на эту тему. Фонтан открыли, когда на улице уже довольно зябко и обычно в это время такие объекты консервируют на зиму. Желающих освежиться в осеннюю пору около источника воды не так много. Хотя котовчане признают, что фонтан красивый. Но люди бы хотели, чтобы это событие произошло в летнюю жару.





Тем не менее жители города нашли в открытом фонтане и другие плюсы. Например, рассуждают котовчане в соцсетях, когда город в очередной раз останется без воды из-за аварии на сетях, будет, откуда ее набрать. Тем не менее жители города нашли в открытом фонтане и другие плюсы. Например, рассуждают котовчане в соцсетях, когда город в очередной раз останется без воды из-за аварии на сетях, будет, откуда ее набрать.

Между тем, по данным сайта госзакупок, фонтан на улице Нефтяников должны были, действительно, отремонтировать летом. Однако на первый аукцион, объявленный в июле 2024 года, не было подано ни одной заявки. Подрядчика удалось найти только со второй попытки – в августе. ООО «Многоотраслевая фирма САМФ» вернула к жизни фонтан за 1,370 тысячи рублей. Между тем, по данным сайта госзакупок, фонтан на улице Нефтяников должны были, действительно, отремонтировать летом. Однако на первый аукцион, объявленный в июле 2024 года, не было подано ни одной заявки. Подрядчика удалось найти только со второй попытки – в августе. ООО «Многоотраслевая фирма САМФ» вернула к жизни фонтан за 1,370 тысячи рублей.

Фото Наталья Ефимченко t.me