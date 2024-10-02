



В Волгограде в ходе открытого конкурса определили подрядчика, который благоустроит территорию, прилегающую к зданию областного театра кукол на ул. Краснознаменской. Как сообщает V102.RU, работы выполнит подрядная организация ООО «Альянсстройком» за почти 27 миллионов рублей.

Согласно госконтракту, специалистами будет установлена световая инсталляция по мотивам сказки «12 месяцев», а также игровые развивающие панели «Лабиринт», «Архитектор» и «Крестики-нолики». Кроме того, на территории появится детский городок «Эльфийские домики».

Напомним, инициатива о появлении детской зоны на территории появилась в ходе визита Андрея Бочарова обновленного за лето Волгоградского областного театра кукол перед стартом нового сезона.