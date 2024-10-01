Общество

В Волгограде на контейнерной площадке выросла свалка в человеческий рост

Общество 01.10.2024 16:18
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01.10.2024 16:18


Подойти к мусорным контейнерам по улице Генерала Шумилова, 75 обычным жителям Кировского района невозможно. Территорию перед площадкой в буквальном смысле завалили строительными и коммерческими отходами. 



Одного из нарушителей зафиксировали на видео специалисты экологического контроля регионального оператора. Двое мужчин разгрузили полную грузовую газель рядом с контейнерами. Прямо на землю с борта машины они бросали картонные коробки, строительные мешки и старую мебель. 
В пресс-службе «ЭкоЦентра» уточнили, что видеоматериалы с фактом сброса отходов направлены на рассмотрение в надзорные органы, и напомнили, что принять участие в «охоте» на нарушителей могут все жители города. До 11 октября фото или видео можно прислать на электронную почту pressa_eco@clean-rf.ru и получить вознаграждение.
Фото: предоставлено пресс-службой регоператора

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