Неизвестные утопили в заливе Волги стилизованный под «Катюшу» ВАЗ





В Камышинском районе Волгоградской области неизвестные угнали, а после утопили автомобиль «Жигули», стилизованный под «Катюшу». По сообщению автовладельца, ВАЗ пропал еще 20 сентября, однако позже был обнаружен в заливе Волги.

– Автомобиль был припаркован возле дома в селе Терновка. Жена, обнаружив пропажу, сразу же написала заявление в полицию, – рассказал владелец авто Дмитрий Рожнов, который в настоящее время находится за пределами региона. – Автомобиль был найден 23 числа в заливе между Нагорным и Дубовкой.

По словам камышанина, перед тем как отправить машину в воду, злоумышленники в буквальном смысле распотрошили его.

– Вытащили стереостистему, а с крыши сняли и саму «установку», – сокрушается Дмитрий, не представляя пока, сможет ли восстановить в дальнейшем автомобиль.

По информации ИА «Высота 102», по факту угона правоохранительными ораганами расследуется уголовное дело.

Фото: Дмитрий Рожнов / vk.com