Общество

Неизвестные утопили в заливе Волги стилизованный под «Катюшу» ВАЗ

Общество 30.09.2024 20:30
0
30.09.2024 20:30


В Камышинском районе Волгоградской области неизвестные угнали, а после утопили автомобиль «Жигули», стилизованный под «Катюшу». По сообщению автовладельца, ВАЗ пропал еще 20 сентября, однако позже был обнаружен в заливе Волги. 

– Автомобиль был припаркован возле дома в селе Терновка. Жена, обнаружив пропажу, сразу же написала заявление в полицию, – рассказал владелец авто Дмитрий Рожнов, который в настоящее время находится за пределами региона. – Автомобиль был найден 23 числа в заливе между Нагорным и Дубовкой.

По словам камышанина, перед тем как отправить машину в воду, злоумышленники в буквальном смысле распотрошили его. 

Вытащили стереостистему, а с крыши сняли и саму «установку», – сокрушается Дмитрий, не представляя пока, сможет ли восстановить в дальнейшем автомобиль. 

По информации ИА «Высота 102», по факту угона правоохранительными ораганами расследуется уголовное дело. 

Фото: Дмитрий Рожнов / vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
30.09.2024 20:43
Общество 30.09.2024 20:43
Комментарии

0
Далее
Общество
30.09.2024 19:52
Общество 30.09.2024 19:52
Комментарии

0
Далее
Общество
30.09.2024 16:34
Общество 30.09.2024 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
30.09.2024 15:41
Общество 30.09.2024 15:41
Комментарии

0
Далее
Общество
30.09.2024 14:28
Общество 30.09.2024 14:28
Комментарии

0
Далее
Общество
30.09.2024 14:15 Реклама
Общество 30.09.2024 14:15 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
30.09.2024 13:50
Общество 30.09.2024 13:50
Комментарии

0
Далее
Общество
30.09.2024 12:24
Общество 30.09.2024 12:24
Комментарии 0

0
Далее
Общество
30.09.2024 11:58
Общество 30.09.2024 11:58
Комментарии

0
Далее
Общество
30.09.2024 11:27
Общество 30.09.2024 11:27
Комментарии

0
Далее
Общество
30.09.2024 11:08
Общество 30.09.2024 11:08
Комментарии

0
Далее
Общество
30.09.2024 09:49
Общество 30.09.2024 09:49
Комментарии

0
Далее
Общество
30.09.2024 08:04
Общество 30.09.2024 08:04
Комментарии

0
Далее
Общество
29.09.2024 20:33
Общество 29.09.2024 20:33
Комментарии

0
Далее
Общество
29.09.2024 13:27
Общество 29.09.2024 13:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:55
В 4 поселениях района Волгоградской области отстояли дома от огняСмотреть фотографии
22:22
А мы умеем забивать? «Ротор» сыграл в нулевую ничью с «Аланией»Смотреть фотографии
21:37
В Волжском легковушки закрутило после жесткого удара на перекрестке: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
21:15
В России с 1 января изменят правила расселения аварийных домовСмотреть фотографии
20:43
РПН назвал годным воздух после крупного пожара в НиколаевскеСмотреть фотографии
20:30
Неизвестные утопили в заливе Волги стилизованный под «Катюшу» ВАЗСмотреть фотографии
20:10
Регион в огне: в районах Волгоградской области борются с пожарамиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:52
Лишь 5 из 100 жителей Волгоградской области не пользуются интернетомСмотреть фотографии
19:29
ГУ МЧС заявило о локализации пожара на острове СарпинскомСмотреть фотографии
19:17
Волгоградца, пустившего пулю в лоб приятелю, суд отправил в СИЗОСмотреть фотографии
18:49
Все силы волгоградского МЧС бросили на тушение ландшафтных пожаровСмотреть фотографииCмотреть видео
18:02
В федеральный розыск объявили обманувшего 12 гардеробщиц волгоградцаСмотреть фотографии
17:54
Волгоградцы делятся зловещими фото с дымом от пожара на острове СарпинскомСмотреть фотографии
17:34
«АРКОНТ» открыл в Волгограде новый автосалон легендарного бренда автомобилейСмотреть фотографии
17:27
В Волгограде шквалистый ветер роняет деревья на иномарки и людейСмотреть фотографии
17:14
Директор аквапарка Газарян надеялся откупиться от следствияСмотреть фотографии
16:34
В Волгограде временный дом для «хвостиков» готовят к холодамСмотреть фотографии
16:02
Т2 запустила игру с гарантированными призами на виртуальных витринах салонов связиСмотреть фотографии
15:41
Жители Волгоградской области нашли на природе еще 6 клещейСмотреть фотографии
15:34
В Волгограде локализован крупный пожар у посёлка ВерхнезареченскийСмотреть фотографии
14:37
На острове Сарпинский в Волгограде горят дачиСмотреть фотографии
14:29
В Волгограде стена огня подошла к домам в посёлке ВерхнезареченскийСмотреть фотографииCмотреть видео
14:28
Это какой-то апокалипсис! Волгоград захлебнулся в пыли и гари от пожаровСмотреть фотографии
14:15
Бастрыкин поручил разобраться, как 8 детей участника СВО очутились на острове в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:15
Под Волгоградом директора стройфирмы уличили в расхищении бюджетных средствСмотреть фотографии
14:15
Родители школьников нацелились на столичное образованиеСмотреть фотографии
14:13
Центр Волгограда стал небезопасен для хулиганов на тонированных автоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:50
Ну могут же! Сквер в честь новых регионов в Волгограде показали с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:04
Путин подписал указ об осеннем призыве в армию с 1 октябряСмотреть фотографии
12:56
Под Волгоградом у хутора Черкесовского горит 4 га степиСмотреть фотографииCмотреть видео
 