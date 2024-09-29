Оторвали зеркало и ударили по стёклам: в Волгограде набросились на известный «арбузомобиль»





В Волгограде подростки набросились на оригинальный «арбузомобиль», ставший настоящей звездой Камышинского арбузного фестиваля. По словам жителей Краснооктябрьского района, в тот же вечер буйная компания вскрыла другой автомобиль, а ранее угнала мопед.

- С недавних пор мы живем в поселке Металлургов Краснооктябрьского района, — рассказала владелица стилизованного автомобиля Елизавета. — Знаем, что здесь ходит много молодежи, но с такой откровенной наглостью и глупостью сталкиваемся впервые.

Услышав громкие звуки, владельцы машины с народным прозвищем «Планетарбуз» сразу отсмотрели записи с камер уличного наблюдения. На снятых кадрах видно, как двое подростков проходят по переулку, не сговариваясь, кидаются на ретролегковушку, с корнем вырывают зеркало и ногами пинают по стеклам.

- В итоге у машины разбито зеркало. Окна, к счастью, выдержали удары ногами, — продолжает волгоградка. — Так как разрушения незначительные, обращаться в полицию мы не стали. Однако крайне неприятный осадок у нас, конечно же, остался. Я выставила видео налета на нашу машину в свои социальные сети и получила отклик от волгоградцев. Жители домов в районе кинотеатра «Юность» прислали мне видео, на которых отчетливо видно, как с разницей в две недели, предположительно, эти же подростки угоняют мопед, а после вскрывают легковушку.

Стилизованные под арбуз «Жигули» три года подряд становились гостем Камышинского арбузного фестиваля. Семья известных в регионе бахчеводов, несколько лет назад открывших старинный рецепт варки арбузного меда, накануне праздника самостоятельно раскрашивали автомобиль.

- Нашу машину всегда встречали с улыбкой, радостью. Сколько фотографий камышане и жители других городов сделали рядом с нашим «Планетарбузом». Но, к сожалению для нас, не у всех он вызвал такие положительные эмоции, — заключает девушка. — На мой взгляд, такие дикие поступки могут совершить только совершенно потерянные люди...

Текст: Виктория Чумакова