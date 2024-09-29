Происшествия

Андрей Бочаров рассказал о ликвидации БПЛА под Волгоградом

Происшествия 29.09.2024 06:44
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29.09.2024 06:44


29 сентября губернатор Волгоградской области подтвердил информацию о массовом налёте беспилотников. Как сообщает ИА «Высота 102», БПЛА были перехвачены дежурными расчётами ПВО.

- Сегодня ночью, 29 сентября, на территории Волгоградской области силами ПВО Министерства обороны России были перехвачены и нейтрализованы БПЛА. Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет, - подчеркнул глава региона.

Также руководитель отметил, что возникший после падения обломков беспилотников ландшафтный пожар был оперативно ликвидирован экстренными службами.

Ранее появились сообщения о звуках БПЛА, пролетающих ночью над населёнными пунктами Волгоградской области. Позже жители посёлка Котлубань сообщили о столбе дыма и сильном ландшафтном пожаре в окрестностях поселения. Возгоранию предшествовали сильные хлопки.

Фото: Волгоград с огоньком / t.me

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