Волгоградцев ночью разбудили хлопки, сирены и звуки пролетающих БПЛА





В ночь с 28 на 29 сентября жителей Волгоградской области разбудили звуки, похожие на пролёт БПЛА. Как сообщает ИА «Высота 102», работу движков, сопровождающуюся специфическим шумом, слышали жители Иловлинского и Городищенского районов.







- В Качалино пролет беспилотников очень хорошо слышно было, — делятся сельчане информацией в социальных сетях.

Больше всего неопознанных объектов отмечено в ночном небе над Городищенским районом.

- Сейчас над Вертячим пролетело штук 10, и слышны хлопки, — подчеркнул один из местных жителей.

Одновременно, по словам очевидцев, в Волгограде вновь сработала сирена на территории промышленной зоны Красноармейского района.

Отметим, ранее мониторинговые каналы предупреждали о направлении в сторону Волгоградской области группы беспилотников. Впоследствии эти же ресурсы сообщили, что под Волгоградом работает ПВО.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Видео: Волгоград с огоньком / t.me