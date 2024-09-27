



Во Фроловском районе Волгоградской области суд встал на сторону матери военнослужащего, погибшего в специальной военной операции по защите Донбасса. Как сообщает ИА «Высота 102», женщина потребовала лишить бывшего супруга, бросившего их семью без поддержки 30 лет назад, прав на получение соцвыплат за гибель сына.

- Ответчик около 30 лет не исполнял своих родительских обязанностей, не занимался содержанием и воспитанием сына, не принимал мер по его физическому, духовному и нравственному развитию. Все родительские обязанности в отношении сына исполняла единолично истец. Ответчик даже не знал о том, что сын находится в зоне специальной военной операции, а появился лишь на его похоронах, — рассказали журналистам в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Отметим, судебный орган поддержал женщину, признав, что не исполнявший родительские обязанности супруг не имеет права на полагающиеся при гибели участника СВО выплаты. Решение уже вступило в законную силу.