



В связи с высокой пожарной опасностью в волгоградском регионе режим ограниченного доступа в леса граждан и въезда в них транспортных средств продлен до 17 октября. Об этом сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области.

Ограничения на посещение лесов действовали с 24 мая и уже не раз продлевались. Такие меры призваны обеспечить пожарную безопасность в лесах, указывается в соответствующем постановлении.

По данным облкомприроды, в лесном фонде проводят регулярное патрулирование как с земли, так и с воздуха. На въездах установлены 1200 аншлагов, 770 шлагбаумов и искусственных преград, обновлены минерализованные полосы и дороги для проезда спецтехники. Определить место, запрещенное к посещению, можно с помощью лесного регламента.