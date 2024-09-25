



Волгоградская область вновь оказалась в фокусе внимания тревел-шоу. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз о туристической привлекательности региона расскажут блогеры и комики из команды проекта VK «Места». Съёмочная группа уже прибыла в Волгоград и в ближайшее время планирует отправиться в путешествие по области.

- Мы организовали встречи с местными активистами и представителями туристической сферы, чтобы показать разнообразие региона, его историческое наследие и современные достижения. Это больше, чем просто медийный проект — это вклад в продвижение регионов, поддержка локальных инициатив и создание нового культурного контента, который будет интересен широкой аудитории, — рассказал директор VK по стратегическому партнерству Дмитрий Уваров.

В общей сложности команда проекта проведёт в регионе четыре дня. За это время им предстоит прогуляться на яхте по Волге, найти наиболее рыбные места, научиться готовить уху, побывать на экскурсии в музее-заповеднике «Старая Сарепта», поучаствовать в посвящении в казаки и посетить одну из местных виноделен.

Кроме того, блогеры попытаются узнать нрав реки Ахтубы, сплавившись по ней на байдарках, и посетят одну из игр футбольного клуба «Ротор».

Фото: VK «Места»