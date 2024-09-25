В Волгограде следователи нашли инсценировавшего своё похищение предпринимателя





В Волгограде СК России удалось раскрыть резонансное похищение предпринимателя. Как сообщает ИА «Высота 102», бизнесмен исчез после того, как отправился в Калмыкию занять в долг 20 млн рублей. Впоследствии его машина была обнаружена в Воронежской области на обочине трассы «Москва — Волгоград».

- Порядок в салоне иномарки был нарушен, двигатель заведен, но самого хозяина транспортного средства нигде не было. Поскольку обстоятельства исчезновения мужчины давали веские основания полагать, что в отношении него совершено преступление, органами СКР незамедлительно было возбуждено уголовное дело по статье «убийство», - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Выясняя обстоятельства произошедшего, следователям удалось узнать, что в последнее время у мужчины возникли серьёзные финансовые проблемы. Бизнес не ладился, и он вынужден был влезть в долги. При этом знакомых в Калмыкии у предпринимателя не было, и раньше он не пользовался собственным транспортом для путешествий на столь дальние расстояния, предпочитая авиаперелёты.

Кроме того, перед загадочным исчезновением коммерсант позаботился о благополучии супруги, открыв ей доступ к крупной денежной сумме.

Проведя следственные мероприятия с друзьями пропавшего, правоохранителям удалось найти соучастников, которые помогли бизнесмену инсценировать своё исчезновение. В скором времени на конспиративной квартире в Волгограде нашёлся сам похищенный. Мужчина пояснил следователям, что таким образом планировал взять передышку, чтобы переосмыслить свою жизнь и найти способ выкарабкаться из финансовых трудностей.

Отметим, в настоящее время региональное управление СК России обратилось с иском в суд для взыскания с коммерсанта средств, затраченных правоохранителями на многомесячную организацию его поисков.

Фото: СУ СК России по Волгоградской области