Волгоградский следователь Игорь Каргапольцев признан одним из лучших в России





МВД России подвело итоги ведомственного конкурса «Лучший следователь». Как сообщает ИА «Высота 102», в 2024 году свои навыки профессиональному жюри продемонстрировали 99 специалистов со всех регионов России. В числе призёров оказался и следователь по особо важным делам ГУ МВД России по Волгоградской области Игорь Каргапольцев.

Волгоградец занял второе место, уступив лишь своему коллеге из Омской области Хельмуту Гошту. Третье место досталось следователю из Тюменской области Алексею Пуртову.

Награды победителям вручил заместитель Министра МВД России Сергей Лебедев.

Отметим, в рамках состязания следователи продемонстрировали служебную, правовую, огневую и физическую подготовку.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области