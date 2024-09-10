Общество

Реконструкторам ЦУМа доверили благоустройство сквера у Вечного огня в Волгограде

Общество 10.09.2024 17:53
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10.09.2024 17:53


В Волгограде определен подрядчик реконструкции и благоустройства территории, прилегающей к Вечному огню, в границах от площади Павших борцов до проспекта Ленина, передает V102.RU. Как сообщили в мэрии, обширный комплекс работ в рамках этого проекта выполнит АО «Приволжтрансстрой», которое ранее получило право провести ремонт и реконструкцию Центрального универмага. Организацию определили в ходе конкурса.

Согласно сайту госзакупок, всего был заявлен один участник. Стоимость работ составит 413,2 миллиона рублей. Заказчиком работ выступает МБУ «Волгоградзеленхоз».

- Подрядчику предстоит разработать проект, предусматривающий озеленение, а также укладку новой брусчатки на дорожках, участке разделительной полосы на пр. В.И. Ленина и на тротуарах у ближайших зданий. После чего специалисты выполнят сам комплекс работ, - рассказали в городской администрации. - Сейчас данная организация уже проводит мероприятия, необходимые для приведения в порядок мемориала «Братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда».

Площадь сквера, где запланированы работы, составляет 4, 0428 гa. 

Ранее в мэрии пояснили, что в июне текущего года эта территория была включена в охранные границы объекта культурного наследия федерального значения «Памятное место, где 31 января 1943 года войска Донского фронта под командованием генерал-полковника Рокоссовского Константина Константиновича завершили разгром южной группы войск фашистской Германии, окруженной в районе Сталинграда, и водрузили Красное знамя Победы».


В сквере находится могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда, находится в самом центре города-героя. На могиле установлен обелиск и зажжен Вечный огонь. Из-за проведения реконструкции его временно затушили 18 июля в ходе торжественной церемонии.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU

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