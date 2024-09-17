Происшествия 17.09.2024 08:18
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17.09.2024 08:18
Накануне в Городище потушили пожар в пятиэтажке. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о происшествии поступило накануне в 18-50 ч.
- В одной из квартир 5-этажного жилого дома горели домашние вещи на площади 9 кв. м. Пожарно -спасательные подразделения 65-й ПСЧ ликвидировали горение в 21:12 ч. Погибших и пострадавших нет, - пояснили в ведомстве.
Предполагаемая причина пожара - аварийный режим работы электропроводки.
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