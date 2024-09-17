Сильнее некуда? На Землю неожиданно обрушилась 8-балльная магнитная буря





Утром 17 сентября метеочувствительные волгоградцы стали массово жаловаться на плохое самочувствие. Как сообщает ИА «Высота 102», вопреки прогнозу учёных на Землю обрушилась 8-балльная магнитная буря.

- После 10 часов нахождения в периферийных областях солнечного плазменного облака, планету всё же зацепило ядром выброса. Скачок параметров окружающего космического газа был зарегистрирован примерно в 01:30 по московскому времени, а около 4:30 часов утра произошли наиболее сильные изменения, - рассказали журналистам специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

По информации экспертов, воздействие солнечного ветра на нашу планету в настоящее время продолжается. Ситуация может развиться как в направлении ухудшения геомагнитной обстановки, так и стабилизации геомагнитного фона. При этом, учёные не ожидают продолжительного воздействия плазмы на Землю в связи с тем, что основной её поток уже прошёл мимо планеты.

Напомним, ранее специалисты прогнозировали на утро вторника магнитную бурю, едва дотягивающую до среднего уровня – 6 баллов.

Отметим, 8-балльная магнитная буря, в эпицентре которой сегодня оказалась наша планета, по классификации учёных считается очень сильной. Такие всплески геомагнитной активности оказывают ощутимое влияние на людей, вызывая головные боли и общее недомогание. Кроме того, они могут на время нарушить работу спутников связи и геолокации, а также электростанций.

Фото из архива ИА «Высота 102»