Энергетики оперативно восстановили электроснабжение волгоградцев





Энергетики филиала «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» оперативно восстановили электроснабжение потребителей части Дзержинского и Центрального районов Волгограда после локального технологического нарушения.

Напомним, об обрыве провода сообщили на горячую линию 8 800 220 0 220 местные жители. Бригада энергетиков оперативно прибыла на место. Работы по подключению потребителей по резервным схемам электроснабжения и ремонт поврежденного участка специалисты вели параллельно. Это позволило восстановить электроснабжение потребителей в максимально короткие сроки.

– Компания «Россети Юг» благодарит внимательных и неравнодушных граждан за проявленную бдительность, – сообщили в пресс-службе.