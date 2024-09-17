Общество

Энергетики оперативно восстановили электроснабжение волгоградцев

Общество 17.09.2024 17:19
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17.09.2024 17:19


Энергетики филиала «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» оперативно восстановили электроснабжение потребителей части Дзержинского и Центрального районов Волгограда после локального технологического нарушения.

Напомним, об обрыве провода сообщили на горячую линию 8 800 220 0 220 местные жители. Бригада энергетиков оперативно прибыла на место. Работы по подключению потребителей по резервным схемам электроснабжения и ремонт поврежденного участка специалисты вели параллельно. Это позволило восстановить электроснабжение потребителей в максимально короткие сроки.

– Компания «Россети Юг» благодарит внимательных и неравнодушных граждан за проявленную бдительность, – сообщили в пресс-службе.

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