



Новому времени — новые герои. В России привлекут к воспитанию молодёжи героев специальной военной операции по защите Донбасса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «РИА Новости», новое поколение ветеранов боевых действий должно будет подхватить знамя ветеранов Великой Отечественной войны, которые по объективным причинам уже не могут работать со школьниками.

- Ветераны приходили в школы, передавая ту память, то знание о Великой войне, о Великой победе подрастающему поколению. К сожалению, время не щадит никого, и герои уходят. Но у нас появляются новые образцы для подражания - участники специальной военной операции, вооруженных конфликтов, — приводят журналисты слова первого заместителя министра просвещения Российской Федерации Александра Бугаева.

Отметим, ранее о необходимости активнее вовлекать в работу с подрастающим поколением бойцов СВО заявлял президент России Владимир Путин. В том числе и для этих целей по всей стране планируется создать отделения организации дополнительного профобразования «Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи».