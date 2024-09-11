Общество

В Волгограде лжеинвалид стала фигурантом дела «на миллион»

Общество 11.09.2024 11:25
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11.09.2024 11:25


Жительница Волгограда обвиняется в мошенничестве при получении социальных выплат в особо крупном размере. Как сообщили V102.RU в региональной прокуратуре, 50-летняя волгоградка теперь должна вернуть свыше 1 млн рублей. 

Установлено, что женщина получала пенсию по инвалидности и ежемесячные выплаты как инвалид второй группы. Однако никаких заболеваний при этом не имела. При оформлении документов она предоставила фиктивную выписку, что и послужило основанием для оформления пенсии. 

- На основании материалов проверки прокуратуры Центрального района в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Кроме того, по иску прокуратуры с лжеинвалида взысканы незаконно полученные выплаты в размере более 1 млн рублей, - рассказали в ведомстве. 

Исполнение судебного акта будет проконтролировано надзорным органом.

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