В Волгограде лжеинвалид стала фигурантом дела «на миллион»





Жительница Волгограда обвиняется в мошенничестве при получении социальных выплат в особо крупном размере. Как сообщили V102.RU в региональной прокуратуре, 50-летняя волгоградка теперь должна вернуть свыше 1 млн рублей.

Установлено, что женщина получала пенсию по инвалидности и ежемесячные выплаты как инвалид второй группы. Однако никаких заболеваний при этом не имела. При оформлении документов она предоставила фиктивную выписку, что и послужило основанием для оформления пенсии.

- На основании материалов проверки прокуратуры Центрального района в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Кроме того, по иску прокуратуры с лжеинвалида взысканы незаконно полученные выплаты в размере более 1 млн рублей, - рассказали в ведомстве.

Исполнение судебного акта будет проконтролировано надзорным органом.