Общество

В Волгоградской области взяли под охрану конно-бычью желдорогу

Общество 10.09.2024 21:56
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10.09.2024 21:56


В Волгоградской области установлены зоны охраны памятника истории регионального значения «Первая конно-бычья железная дорога (Дубовско-Качалинская)», передает V102.RU.

В облкультнаследии пояснили, что в России конно-бычья железная дорога, которая просуществовала около 10 лет, была второй железной дорогой после знаменитой Царскосельской. Ее построили и ввели в эксплуатацию в 1846 году.

Железная дорога проходила от Дубовки до станицы Качалинской. Ее протяженность составляла около 68 километров. За год по ней провозили 150 тысяч пудов грузов.

После строительства железной дороги на паровозной тяге между Царицыном и слободой Калач конно-бычья дорога потеряла свою актуальность. С годами рельсы, шпалы, путевое оборудование поросли травой, были разобраны или засыпаны. 

- В соответствии с утвержденной проектной документацией, в границах зон охраны памятника разрешено проведение мероприятий по благоустройству территории, организация пешеходных и велосипедных дорожек, установка малых архитектурных форм, элементов наружного освещения, туристских указателей, посадка деревьев и кустарников, а также применение специальных мер, направленных на сохранение, восстановление историко-градостроительной среды и др., - сообщили в профильном комитете обладмина.

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