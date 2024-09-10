Общество

Стендап-комика Диму Гаврилову арестовали перед концертом в Волгограде

Общество 10.09.2024 15:10
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10.09.2024 15:10


Запланированное в Волгограде на 15 сентября выступление стендап-комика Димы Гаврилова оказалось под угрозой из-за ареста артиста. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода, накануне молодой человек был привлечен к административной ответственности и арестован на 13 суток.

Как говорится в сообщении суда, Гаврилов получил административное наказание за возбуждение ненависти или вражды, а также унижение человеческого достоинства. Поводом для привлечения комика к ответственности стал видеоролик за авторством Гаврилова, размещенный 20 января 2023 года на Youtube.

В ролике, следует из сообщения пресс-службы суда, содержались лингвистические признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности, языка, происхождения, принадлежности к социальной группе. При этом указанные действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Гаврилов полностью признал вину в административном правонарушении. Постановление суда в законную силу не вступило.

Дима Гаврилов - участник шоу StandUp на ТНТ, «Прожарка» на ТНТ4 и многих других проектов. В Волгограде он планировал выступить в Kultura Concert Hall, расположенным в здании речпорта. Стоимость билетов на вечер юмора комика варьируется от 900 до 1400 рублей, однако не все их раскупили.  Организатором концерта комика является ООО МП «Порт». 

Пока официально в Волгограде не объявили об отмене концерта Гаврилова. Однако в некоторых других городах, где Гаврилов должен был гастролировать, афиши его концертов сняты с сайтов концертных агентств.

Фото Дима Гаврилов печатает t.me

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