Общество

Путин объявил благодарность волгоградскому спасателю

Общество 06.09.2024 17:05
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06.09.2024 17:05


Президент России Владимир Путин объявил благодарность спасателю ГКУ ВО «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области» Дмитрию Борисову. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованное сегодня, 6 сентября, распоряжение главы государства, таким образом спасателя из Волгоградской области поощрили за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях.

Известно, что Дмитрий Борисов несет службу в Камышинском поисково-спасательном подразделении ГКУ Служба спасения.


Как сообщили коллеги Дмитрия Евгеньевича, 6 января текущего в Камышине он принимал участие в операции по спасению двоих провалившихся под лёд рыбаков. ЧП произошло во время зимней рыбалки на реке Волга.

Мужчины находились на льду в 300 метрах от берега и 50 метрах друг от друга. Однако в какой-то момент мужчины оказались в ледяной воде и могли погибнуть. На помощь им пришли спасатели Камышинского поисково-спасательного подразделения, среди которых был Дмитрий Борисов.

Рыбаков вытащили из воды, доставили на судне на воздушной подушке «Кайман» на берег, где передали сотрудникам скорой помощи.


Ранее спасателям, принимавшим участие в этой операции, была выражена благодарность от главы администрации городского округа - город Камышин Станислава Зинченко. Он вручил благодарственные письма Дмитрию Борисову, его коллеге Дмитрию Федосееву, а также судоводителю Геннадию Бессонову, которые продемонстрировали слаженные и эффективные действия в этой экстремальной ситуации.

Фото: ГКУ Служба спасения / vk.com

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