Волгоградцам обещают шторм и похолодание до +3º

В Волгоградской области в ближайшие дни синоптики прогнозируют резкое похолодание с порывами штормового ветра. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный ЦГМС, в отдельных районах ночные температуры опустятся до +3 градусов.

— В четверг, 5 сентября, по области осадки маловероятны. Ветер восточного направления местами с порывами до 15-20 м/с. В ночные часы за окном +13...+18º, в отдельных районах столбики термометров покажут всего +5...+10º. В дневной период воздух прогреется до +20...+25º, а местами и до +30º, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — Последний рабочий день выдастся сухим и прохладным. 6 сентября по региону порывы северо-восточного ветра составят 15-20 м/с. Ночная температура не поднимется выше +12...+17º. В отдельных районах ночью будет всего +4...+9º. После обеда температура поднимется до +19...+24º, а местами до +28º.

В субботу, 7 сентября, в районах Волгоградской области без сильных осадков. Ветер восточный со скоростью 7-12 м/с. Ночью +10...+15º, местами температура упадет до +3...+8º. Днем +19...+24º, местами до +28º.

В Волгограде в ближайшие трое суток установится облачная с прояснениями погода. Сильные осадки маловероятны.

— 5 сентября в городе на Волге будет дуть восточный ветер 9-14 м/с. Ночью в областной столице +14...+16º, днем +24...+26º. 6 сентября ветер сменит направление на северо-восточное. Его сила составит 8-13 м/с. В ночной период +11...+13º, в послеобеденное время +22...+24º, — добавили волгоградские прогнозисты.

В субботу в областном центре будет господствовать ветер восточного направления со скоростью 7-12 м/с. Ночью +10...+12º, днем +23...+25º.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»