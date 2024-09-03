«Уступаю дорогу молодым»: Александра Николаенко рассказала об уходе с должности директора театра кукол





В Волгограде покинула свой пост директор театра кукол Александра Николаенко. Как сообщает ИА «Высота 102», широкой общественности об увольнении руководителя одного из ведущих учреждений культуры Волгограда стало известно 3 сентября, однако, как удалось выяснить журналистам, случилась отставка ещё 1 июня 2024 года.

- Мне 70 лет. Вдумайтесь только, я имею стаж — 52 года. Сейчас пришло время уступать дорогу молодым. Именно им предстоит поднять театр на новый уровень. Команда в театре замечательная, закалённая годами. Сейчас учреждение обрело новый дом, оснащённый самым современным оборудованием. Коллектив постепенно обживается. Уверена, впереди у театра лучшие годы, — подчеркнула Александра Николаенко.

В настоящее время обязанности директора исполняет Ирина Бузак, которая многие годы входила в административный аппарат учреждения.

- Ирина Евгеньевна 17 лет была у меня в заместителях. Очень хорошо знает свою работу. Я считаю, что это она хорошо подходит на моё место. Не знаю, кого окончательно утвердят на должность директора театра, но я рекомендовала комитету культуры поставить именно её, — подчеркнула бывшая руководительница.

Отметим, в конце 2023 года Волгоградский театр кукол переехал в реконструированное здание кинотеатра «Победа». Помимо самого театра, здесь разместился многофункциональный детский центр с тематическими кружками и секциями.

Фото: Волгоградский театр кукол