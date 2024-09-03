Личному составу ГУ МЧС России по Волгоградской области представили нового руководителя. Спасательное ведомство возглавил генерал-майор внутренней службы Иван Павленко.

— До этого Иван Юрьевич занимал должность первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Свердловской области. Неоднократно принимал участие в составе оперативных групп по ликвидации последствий ЧС, — рассказали V102.RU в пресс-службе областного главка МЧС.

Успехи в службе отмечены госнаградами, в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу», медалью Суворова, а также рядом ведомственных наград. В ответном слове Павленко выразил уверенность, что «совместная качественная и грамотная работа позволит улучшить ключевые показатели деятельности волгоградских спасателей».

Уроженец Батайска Ростовской области в свое время окончил Московское высшее военное дорожное инженерное училище по специальности «командная тактическая эксплуатации машин инженерного вооружения». В 2009-м получил диплом Уральской академии государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление».

Иван Павленко начинал свою карьеру в 1996 году на различных командных должностях 239-й отдельной учебной бригады гражданской обороны. С 2012 по 2015 годы был начальником ФГКУ «Уральский учебный спасательный центр МЧС России». С июня 2019-го по 31 августа 2024 года являлся первым замначальника ГУ МЧС России по Свердловской области. С 1 сентября стал временно исполнять обязанности начальника ГУ МЧС России по Волгоградскому региону.

Напомним, предыдущего главного волгоградского спасателя Николая Любавина своим указом уволил Владимир Путин. Главный спасатель покинул должность в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.

Примечательно, что в начале этого года генерал-майор Николай Любавин оказался в центре скандала. В Сеть слили видео, на котором во время служебного совещания высокий начальник резко высказывался в адрес подчиненных и пожелал им заболеть онкологией. После этого руководство МЧС начало проверку.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области